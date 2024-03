Brahim Diaz pré-convoqué par Regragui pour les matchs contre l’Angola et la Mauritanie

Walid Regragui aurait fait appel au joueur du Real Madrid pour les rencontres de l’équipe nationale contre l’Angola (23 mars) et la Mauritanie (26 mars).

La tension monte au sein de la Roja. En effet, Walid Regragui a convoqué Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, pour les matchs que le Maroc jouera lors de la période internationale de mars : contre l’Angola le 23 et la Mauritanie le 26, rapportent plusieurs médias espagnoles. Selon le journaliste Javi Herráez de la radio Cadena SER, cette convocation survient à l’approche d’une probable convocation de Luis de la Fuente, qui pourrait également l’appeler pour jouer avec l’Espagne.

La Roja jouera deux matchs amicaux : contre la Colombie et le Brésil, le 22 et le 26 mars respectivement. Si les deux convocations se concrétisent, le joueur devra choisir quel pays il représentera. La famille du joueur a des origines marocaines du côté paternel, donc sa sélection dans l’équipe marocaine pourrait se faire si Brahim accepte l’appel de Regragui et représente le Maroc.

Diaz convoqué par l’Espagne?

Brahim Diaz a déjà fait ses débuts avec l’équipe nationale espagnole dans des circonstances inhabituelles. En juin 2021, alors que l’équipe première ne pouvait pas jouer un match amical contre la Lituanie en raison de plusieurs cas de coronavirus, l’équipe des moins de 21 ans a dû prendre le relais, bien que le match n’ait pas eu le statut d’un match officiel pour l’équipe première. Brahim Diaz avait a même marqué dans ce match pour l’équipe dirigée par Luis de la Fuente à cette époque.

Joaquín Maroto, directeur adjoint du journal sportif « AS », avait déjà annoncé le 15 février dernier que Luis de la Fuente convoquerait le joueur pour les matchs amicaux de l’équipe nationale espagnole contre la Colombie et le Brésil. Lors de ces rencontres qui se joueront à Londres et à Madrid, le joueur du Real Madrid sera parmi les sélectionnés : « Je peux vous dire qu’il fera partie de la prochaine liste de l’équipe nationale espagnole aux côtés de Lamine Yamal. En outre, les deux sont pressentis pour être titulaires, l’un sur chaque flanc, pour le match amical contre le Brésil qui aura lieu le 26 mars au stade Santiago Bernabéu ».