Fouzi Lekjaâ reconduit Regragui à la tête de la sélection

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ, a réitéré sa confiance envers le sélectionneur Walid Regragui, malgré l’élimination prématurée des Lions de l’Atlas à la CAN 2023.

Il reste ! Walid Regragui va finalement continuer à assumer ses fonctions à la tête de la sélection nationale. C’est en tout cas ce que vient de faire savoir la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué rendu public ce lundi 5 février.

Lire aussi | CAN 2023: L’essentiel de la conférence d’avant-match de Walid Regragui [Vidéo]

« Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lekjaa, a présidé plusieurs réunions évaluatives en tant que président de la commission des équipes nationales, concernant la participation de l’équipe nationale de football aux finales de la Coupe d’Afrique des Nations actuellement en cours en Côte d’Ivoire. Il était accompagné par l’entraîneur national, M. Walid Regragui, qui a examiné les étapes de préparation pour cette compétition et les résultats qui se sont arrêtés au stade des huitièmes de finale, suscitant des sentiments de tristesse et de regret chez tous les acteurs du football marocain », indique le communiqué, qui souligne que « des dysfonctionnements présents dans cette compétition, en particulier lors du dernier match contre l’équipe nationale sud-africaine, ont également été identifiés ».

Lire aussi | CAN 2023. Regragui réintègre le banc des Lions dès le match contre l’Afrique du Sud !

Malgré ces « dysfonctionnements », le patron de la Fédé continue de soutenir le sélectionneur national et « la nécessité de continuer à travailler et de déployer tous les efforts nécessaires pour donner à l’équipe nationale et au football la place qu’ils méritent ».

Par conséquent, « la Fédération Royale Marocaine de Football renouvelle sa confiance en M. Walid Regragui pour diriger la prochaine étape, lui offrant tout le soutien nécessaire pour atteindre la place méritée par le football national en général et l’équipe nationale en particulier ».