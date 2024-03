Mezzour reçoit le ministre chinois du Commerce sur fond d’augmentation des échanges [Vidéo]

Lors d’une visite de travail au Maroc, le ministre chinois du Commerce a salué le dynamisme de la coopération économique entre Rabat et Pékin.

Le renforcement des relations commerciales entre le Maroc et la Chine a été au centre des entretiens, récente entre le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao.

S’inscrivant dans le cadre de la consolidation et de la promotion des liens économiques entre le Maroc et la Chine, cette réunion symbolise ’importance stratégique que les deux pays accordent à leur collaboration bilatérale.

استقبل السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم بمقر الوزارة في الرباط، السيد وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني الذي كان مرفوقاً بوفد رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

🇲🇦🇨🇳 pic.twitter.com/Eqs1xXsYq7 — Ministry of Industry & Trade – Morocco (@mcinetgov_ma) March 1, 2024

Lors de cette tenue vendredi dernier, Ryad Mezzour a révélé que la coopération entre les deux pays connait une dynamique importante marquée par le lancement de plusieurs nouveaux projets multisectoriels, notamment dans les domaines de l’industrie et des infrastructures. Dans ce sillage, il a relevé que les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de plus de 50%, positionnant la Chine comme 3e partenaire commercial du Royaume et son premier partenaire en Asie, avec un volume global des échanges de 7,6 milliards de dollars en 2022.

De son côté, le ministre chinois, Wang Wentao, a affirmé que les deux pays possèdent des atouts de développement complémentaires, ce qui ouvre la voie à un renforcement de leur coopération bilatérale.

Pour rappel, les investissements chinois au Maroc ont totalisé, à fin 2022, un montant de plus de 56 millions de dollars décliné principalement sur les secteurs de l’industrie, des grands travaux, du transport, de l’immobilier, de l’énergie et des mines, avec une part de 52% pour l’industrie.