Cannabis médical: Le secteur pourrait générer jusqu’à 6,3 milliards DH d’ici 2028

Le secteur du cannabis médical au Maroc pourrait générer jusqu’à 6,3 milliards de dirhams d’ici 2028, selon un expert.

Dans des propos recueillis par nos confrères du 360, Mohamed El Bouhmadi, président de la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutique (FMIIP), assure que « le secteur du cannabis médical « pourrait générer un flux de revenus annuel de 4,2 à 6,3 milliards de dirhams d’ici 2028 ».

Mohamed El Bouhmadi a souligné cette perspective lors d’un atelier de travail sur le cannabis et ses vertus médicinales. « Nous en sommes pleinement capables, notamment après les efforts déployés par l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), la Direction des médicaments et de la pharmacie (DMP) et les professionnels du secteur. Ces efforts se sont concrétisés par la publication par le ministre de la Santé et de la Protection sociale des circulaires fixant les dispositions réglementaires et établissant les exigences pour l’enregistrement des médicaments, des compléments alimentaires et des cosmétiques à base de cannabis et de ses dérivés », a-t-il déclaré à nos confrères.

Il est important de rappeler que le marché mondial du cannabis à visée thérapeutique est estimé à 90 milliards de dollars d’ici 2026. Selon une étude de l’entreprise Pharma 5, les principaux concurrents du Maroc sont Israël, les États-Unis et le Canada. En termes de consommation récréative, les États-Unis et le Canada dominent le marché avec respectivement 79 % et 15 % de part de marché. L’Allemagne, l’Italie et Israël suivent, mais avec des chiffres bien plus modestes, ne dépassant pas les 2 %.