Car Of The Year Morocco 2024. L’AIVAM lance la cinquième édition

Conformément à sa mission de sensibilisation du public ayant trait au secteur de l’automobile, et forte de la réussite de la quatrième édition qui s’est déroulé début 2023 et qui a consacré le Kia Sportage, l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM) organise la cinquième édition du Car Of The Year (COTY). Un évènement incontournable désormais inscrit dans l’agenda des manifestations professionnelles majeures qui célèbre l’automobile dans le Royaume.

L’AIVAM qui précise à travers un communiqué que l’objectif de cet évènement consiste à élire le véhicule de l’année via un panel sélectionné de journalistes et d’experts spécialisés dans l’automobile, et ce, en assurant une transparence et une équité à toutes les marques participantes selon l’Association.

Justement, le Jury de cette nouvelle édition du COTY se compose de Moulay Ahmed Belghiti (Les Inspirations Eco), de Khadija Dinia (myluxurylife.ma), de Leïla Benjelloun (Golf du Maroc), d’Essam Chraibi (wandaloo.com), de Jalil Bennani (driversife.ma), de Mohamed Akisra (drivein.ma), d’Haytam Boussaid (Le matin), de Mourad Khezzari (Gentlemen Driver), de Nabil Sbai Tanji (Je veux acheter une voiture), d’Hatim Kaghat (Expert automobile), d’Olivier Vitart (UTAC) et de David Jérémie (Challenge).

14 véhicules sont éligibles à l’élection de la voiture de l’année 2024. Dans le détail, on retrouve la BMW Série 2 Active Tourer, la BYD Atto 3, le Cupra Formentor, la Cupra Leon, la Dacia Spring, le Geely Coolray, le Geely Geometry C, le Honda CR-V, le Hyundai Bayon, le Hyundai Staria, le MG4, le MG ZS, le MG HS et le Renault Arkana.

Les essais statiques et dynamiques auront lieu les jeudi 11 et vendredi 12 janvier 2024 et permettront au Jury de déterminer un panel de 7 véhicules parmi les 14 nominés, selon les critères du règlement intérieur déposé auprès de Maitre Majid Benjelloun Zahr. Les 7 véhicules éligibles subiront par la suite des essais dynamiques pratiqués par ce même Jury qui désignera la voiture de l’année 2024. Aussi, le véhicule élu «Car Of The Year» 2024 sera révélé dans le courant de ce mois.