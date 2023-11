Eliminatoires CM 2026. Tanzanie-Maroc : les compos, les chaînes et l’heure de la rencontre

Le Maroc entame, ce soir à 20h GMT, sa campagne pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 en affrontant la Tanzanie. Les deux sélections affichent la bonne forme promettant ainsi un duel très serré et équilibré. Cependant, le jeu des Lions pourraient être affecté par la qualité médiocre de la pelouse, ce qui pourrait perturber l’équilibre du match.

Avec un moral au beau fixe suite à leur victoire sur le Libéria (3-0), dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique, les Lions de l’Atlas se déplacent en Tanzanie pour y affronter Les Étoiles du Kilimandjaro, qui avaient eux aussi commencé leur campagne éliminatoire par une victoire 0-1 contre le Niger. Les Tanzaniens affichent une bonne dynamique avec seulement une défaite lors de leurs six derniers matchs. Les confrontations passées entre la Tanzanie et le Maroc, au nombre de quatre, se sont soldées par deux victoires pour les Lions de l’Atlas, un match nul et un succès pour la Tanzanie, soulignant un bilan plutôt équilibré.

Lire aussi | Éliminatoires Mondial 2026 : le Maroc dans le groupe E

Le Maroc, sous la direction de Walid Regragui, entame cette phase éliminatoire après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar. Les attentes sont élevées pour cette équipe qui se mesure aux Étoiles du Kilimandjaro, une équipe tanzanienne en forme.

La compo probable de la Tanzanie : Manula – Dickson, Nondo, Mnoga, Miroshi – Msuva, Hamad, Bajana – Samatta, M’Mombwa, Salum

La compo probable du Maroc : Bono – Hakimi, Aguerd, Saiss, Attiyat Allah – Azzouzi, Harit, Ounahi; Khannous, En-Nesyri, Kaabi

Tanzanie-Maroc: A quelle heure et sur quelle chaine :

Le match entre la Tanzanie et le Maroc sera à suivre ce mardi à partir de 20 heures sur les antennes de L’Équipe Live.

Historique des rencontres