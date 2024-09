Imad El Aouni nommé à la tête de Diebold Nixdorf Maroc

Diebold Nixdorf a annoncé la nomination de Imad El Aouni au poste de Directeur Général de sa filiale marocaine.

En plus de ces nouvelles fonctions, il continuera à assumer ses responsabilités en tant que Directeur Commercial pour l’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale, contribuant ainsi à la consolidation de la présence de l’entreprise sur ces marchés en croissance.

Avec plus de deux décennies d’expérience dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), Imad El Aouni a occupé divers postes techniques et commerciaux au sein de multinationales telles que Hewlett Packard France et Atos Origin. Il a rejoint Orange Labs en 2005, où il a dirigé un programme de R&D axé sur les solutions de self-care pour France Telecom. Son leadership a joué un rôle clé dans le développement de la Business Unit « Customer Care » d’Orange Business Services au Moyen-Orient et en Afrique, souligne un communiqué du groupe.

En 2012, Imad El Aouni est revenu au Maroc avec pour objectif de contribuer au développement de l’économie numérique du pays. Il a notamment dirigé le lancement du Maroc Numeric Cluster, une initiative conjointe avec le gouvernement marocain visant à positionner les TIC comme levier de croissance économique, en créant un écosystème favorable entre entreprises et institutions publiques.