Indice de perception de la corruption: Le Maroc recule de 3 places par rapport à 2022

Le Maroc se classe 97e sur 180 avec un score de 38 sur 100 dans l’Indice de Perception de la Corruption 2023 de Transparency International.

Cet indice, qui fait le point dans la région, révèle que malgré les efforts soutenus dans la lutte contre ce fléau, le Maroc peine à prendre son envol, se trouvant distancé par ses voisins du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, tels que les Émirats arabes unis ou la Tunisie. Il devance toutefois l’Algérie et l’Égypte dans cette bataille contre la corruption. Rappelons qu’en 2022, le Maroc occupait la 94è place de ce classement.

À l’échelle mondiale, selon le rapport, le pays affichant le plus faible niveau de corruption est le Danemark, suivi de près par la Finlande et la Nouvelle-Zélande. Bien que ces nations conservent des positions solides dans le classement global, des pays tels que la Suède (82), les Pays-Bas (79), l’Islande (72) et le Royaume-Uni (71) ont enregistré leurs scores les plus bas dans l’IPC annuel depuis sa première publication en 2012.

Les pays les mieux classés comprennent le Danemark (90), la Finlande (87) et la Norvège (84), tandis que les moins bien classés sont la Hongrie (42), la Roumanie (46) et la Bulgarie (45). Parmi les 31 pays de cette région, seulement six ont sensiblement amélioré leur score depuis 2012 : la République tchèque (57), l’Estonie (76), la Grèce (49), la Lettonie (60), l’Italie (56) et l’Irlande (77).