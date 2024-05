Lancement de FLO Industry Morocco par FLO Group

Le PDG du groupe FLO, Yenal Gökyıldırım, a accueilli les membres de la presse dans l’usine de chaussures ouverte à Casablanca en 2021, filiale du groupe FLO, leader de la chaussure en Turquie. Avec un investissement déjà réalisé de 170 millions de dirhams, le groupe FLO affiche ses ambitions et présente sa roadmap.

Le groupe FLO, déjà présent dans le secteur du retail au Maroc, lance sa nouvelle entité destinée à l’industrie, FLO Industry Morocco. La filiale marocaine est spécialisée dans la fabrication de chaussures de sport, avec une production de 2.000 paires par jour dans sa première phase de développement.

Lire aussi | Pas d’inauguration du Morocco Mall Marrakech en 2024

L’usine marocaine de FLO est aujourd’hui destinée majoritairement à l’export et à l’approvisionnement des magasins FLO au Maroc. Boubker Jettou, Directeur Associé au Maroc a déclaré : « FLO Industry Morocco exporte notamment en Turquie, vers l’Europe et le Moyen-Orient, contribuant ainsi aux exportations à valeur ajoutée du Royaume et au Made In Morocco.

Le groupe, suite à la troisième année de notre partenariat, a dépassé la barre des 250 millions de dirhams de chiffre d’affaires au Maroc. Nous avons atteint nos objectifs en termes de création d’emplois mais aussi de substitutions des produits importés, et nous sommes encouragés à poursuivre nos investissements avec un projet industriel d’injection plastique EVA, qui nous permettra d’alimenter le marché national et continental. »

Lire aussi | Maroc. Le turc BIM change de management sur fond d’exacerbation de concurrence

FLO Group, après avoir ouvert son premier magasin au Maroc en 2019, sert désormais des millions de marocains avec 30 magasins FLO et IN STREET. Le groupe dispose de plusieurs marques sous licence, tels que Reebok, U.S. Polo Assn, LOTTO ou encore Nine West. Yenal Gökyıldırım, PDG du groupe FLO, a déclaré : « Nous sommes une entreprise de vente au détail intégrée multicanal et multimarque. Nous disposons de 30 magasins et activités de vente en gros dans 14 villes du Royaume. Durant l’année 2023, nous avons vendu 1,7 million de chaussures au Maroc. De plus, notre groupe dispose de deux usines destinées à la production de chaussures de sport, dont une en Turquie et la seconde est située au Maroc. Nous employons plus de 600 personnes au Maroc. Nous attachons une grande importance au Royaume du Maroc dans notre parcours de mondialisation. Nos investissements au Maroc vont se poursuivre et notre objectif est d’atteindre un total de 50 magasins au Maroc d’ici 2030. »