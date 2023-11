Le groupe libanais Butec rachète la société « Eaux de Marseille-Maroc »

Un an et demi après avoir fait son entrée sur le marché marocain de la construction industrielle en rachetant les activités de services du français Engie dans le Royaume, mais aussi en Afrique subsaharienne, le groupe libanais Butec renforce sa présence dans le pays. Il est sur le point d’acquérir la société « Eaux de Marseille-Maroc » à travers l’acquisition de 100% du capital et des droits de vote associés.

Ce rachat de la société « Eaux de Marseille-Maroc » par le groupe Butec est arrivé au Conseil de la concurrence. En effet, le gendarme de la concurrence a reçu une notification d’une opération de concentration aux termes de laquelle Butec Group Holding entend acquérir l’intégralité des actions détenues dans le capital social de Eaux de Marseille-Maroc, société anonyme de droit marocain basé à Rabat, dont la maison-mère est la Société des Eaux de Marseille, basée à Marseille (France), indique dans un communiqué le Conseil de la concurrence.

Enregistré auprès du Centre Financial International de Dubaï, l’acquéreur, Butec Group Holding est une filiale du groupe libanais Butec fondé en 1964 qui intervient dans des projets de construction clé en main (EPC) dans des secteurs industriels variés dont ceux de l’énergie et de l’environnement, principalement dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) et dans certains pays du Golfe.

Quand au vendeur, la Société des Eaux de Marseille et la société cible, Eaux de Marseille-Maroc, elles sont des sociétés spécialisées dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement. L’opération envisagée permettra au groupe Butec de développer son pôle d’activités de services à l’environnement dans sa zone de présence (Moyen-Orient et Afrique).

En mars 2022, le groupe libanais Butec avait racheté 17 firmes d’Engie opérant dans les métiers de services à l’Énergie au Maroc et en Afrique subsaharienne. Cette transaction avait donné naissance à une nouvelle filiale du groupe au Maroc, baptisée « Butec Energies & Services » dirigée par Youssef Benali.

Depuis, au niveau du Maroc, le groupe couvre l’ensemble des métiers de services multi-techniques opérant dans différents secteurs d’activités, à savoir, l’industrie, le tertiaire, le télécom, ainsi que de nombreux projets liés aux infrastructures électriques. La filiale marocaine de Butec est impliquée dans des projets importants, dont une usine de dessalement de l’eau de mer, aux côtés de Nareva, desservant la zone de Dakhla. Aussi, elle accompagne Managem dans le cadre des projets d’infrastructures. Butec Energies & Services réalise, par ailleurs, des travaux de génie climatique et électrique, notamment pour la tour Mohammed VI à Rabat et la tour Attijariwafa Bank à Casablanca. Le groupe opère également dans les métiers de maintenance. Il revendique d’ailleurs le premier opérateur au Maroc de maintenance avec plus de 600 personnes qui y sont dédiées.