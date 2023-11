Adil Ramzi dévoile son onze de départ et se dit confiant en sa victoire

Le Wydad de Casablanca qui a pris une option sur son adversaire le Sud-africain Mamelodi Sundowns (2-1), en finale aller de l’African Football League (AFL), se dit bien préparé pour confirmer sa victoire à domicile au match retour prévu en début d’après-midi au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria.

Adil Ramzi et sa formation sont confiants. Ils sont partis pour affronter le match retour avec détermination. Bien que l’avantage d’un but ne soit pas une garantie, l’équipe marocaine, habituée des compétitions africaines, affiche une confiance manifeste en ses capacités. L’entraîneur du Wydad, Adil Ramzi, a souligné que les qualités techniques et l’expérience de ses joueurs les positionnent au plus haut niveau des compétitions africaines.

Le Wydad, triple vainqueur de la Ligue des Champions d’Afrique, aborde la finale avec l’avantage de son expérience, ayant atteint sept fois les demi-finales depuis 2016. L’équipe bénéficie également d’un ascendant psychologique sur les Sud-Africains, qu’elle a éliminés en demi-finale de la dernière Ligue des Champions.

De l’autre côté, le Mamelodi Sundowns, avec un seul titre de Ligue des Champions en 2016, aspirent à étoffer leur palmarès continental. La finale de l’AFL, nouvelle compétition de la Confédération africaine de football en partenariat avec la FIFA, a pour objectif de garantir la compétitivité du football de club africain au niveau mondial, tout en contribuant au développement des jeunes talents et à la viabilité commerciale des clubs africains.

La victoire dans cette première édition de l’AFL rapportera au champion 4 millions de dollars, tandis que le finaliste recevra 3 millions de dollars. Les demi-finalistes recevront quant à eux 1,7 million de dollars.