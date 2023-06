Comarbois, le leader marocain du bois s’intéresse à l’industrie

Lire aussi | Le groupe Mutandis se diversifie dans les cosmétiques

Omnium Panafricain de Bois aura à croiser le fer avec quelques acteurs bien connus de ce secteur comme PGS Maroc, qui fabrique 5000 palettes par jour et Mafibra qui dispose de trois unités de production à travers le Maroc.

Rappelons, que le groupe Comarbois réalise un chiffre d’affaires de plus de 700 millions de dirhams, juste devant les deux autres concurrents Robelbois et Cema Bois de l’Atlas. Avec un effectif de plus de 200 salariés et d’une large couverture territoriale de 10 agences commerciales à travers le Maroc.