Le PPS condamne la tuerie perpétrée contre le peuple palestinien à Gaza assiégé

Le bureau politique condamne avec fermeté l’escalade militaire criminelle des forces d’occupation usurpatrices, avec le soutien politique, militaire, médiatique et financier aveugle et inacceptable des USA et de plusieurs autres pays occidentaux. Il condamne également le blocus total inhumain imposé en punition collective injuste à Gaza et à sa population, ayant causé à ce jour plusieurs milliers de martyrs et de blessés, la destruction monstrueuse des maisons et propriétés, l’interdiction du passage des aides humanitaires et la privation du peuple palestinien de tout accès à l’eau, à l’électricité, aux produits alimentaires, aux médicaments, au carburant et autres matières essentielles. Le peuple palestinien à Gaza est confronté aujourd’hui, de la part des forces d’occupation sioniste, à une volonté déclarée et arrogante de le déplacer de force de son territoire et à une réelle menace d’extermination collective. De ce fait, le Parti du Progrès et du Socialisme appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités, à travers l’action sérieuse, immédiate et efficace en vue de faire cesser cette agression à l’encontre de la Palestine et d’accorder la protection internationale au peuple palestinien.

Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a renouvelé, dans sa réunion du Jeudi 12 octobre 2023, dans le sillage de son dernier communiqué, sa condamnation de la guerre monstrueuse et atroce menée par l’entité sioniste contre le peuple palestinien à Gaza assiégée, ainsi qu’aujourd’hui dans plusieurs villes de Cisjordanie et à Al Qods, outre ses opérations militaires blâmables en Syrie et au Sud-Liban, en violation de tous les fondements du droit international humanitaire.

A la lumière de cette situation dramatique, le Parti du Progrès et du Socialisme, qui enregistre positivement la position officielle de notre pays contenue dans le communiqué du ministère des affaires étrangères et exprimée lors de la réunion extraordinaire du conseil de la Ligue Arabe appelée par le Maroc, considère que ces graves développements sont le résultat naturel de l’absence de perspectives de paix, de l’obstination d’Israël, de sa tyrannie persistante, de sa négation de l’être et de l’existence du peuple palestinien, de sa politique de colonies, d’agression, de tuerie et de blocus et de son non-respect de toutes les résolutions de la légalité internationale jusqu’y compris ses engagements pris dans le cadre des accords d’Oslo et de Madrid.

Le parti affirme également que la seule voie pour instaurer la paix pour tous les peuples et pays de la région réside dans la reconnaissance définitive et juste des droits nationaux légitimes du peuple palestinien, dont en premier lieu son droit à l’édification d’un état indépendant et viable avec Al Qods comme capitale.

Le Parti du Progrès et du Socialisme, qui a toujours considéré la cause palestinienne comme une question nationale, poursuivra ses efforts et son combat de soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour sa défense, son indépendance, son émancipation et sa libération.

Dans ce cadre, le bureau politique appelle les militantes et les militants du parti à participer au rassemblement de solidarité appelé par l’Association Marocaine de Soutien à la lutte du peuple palestinien, Samedi 14 octobre 2023 à 11h, devant le siège de l’ambassade de Palestine à Rabat.

Le bureau politique a examiné par ailleurs la question de la réforme du code de la famille et celle de l’enseignement et a décidé d’y revenir lors de sa prochaine réunion. Il a également examiné les préparatifs en cours en vue de garantir le succès de la tenue de la troisième session du comité central du parti Dimanche 22 octobre courant.