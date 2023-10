L’essentiel de l’actualité du jeudi 5 octobre

L’Office National des Aéroports (ONDA) via l’aéroport international Marrakech- Ménara est fortement mobilisé afin d’assurer un meilleur accueil aux participants aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) prévues du 09 au 15 octobre dans la Cité ocre. De même, la compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, jeudi, la mise en place un dispositif exceptionnel pour accompagner l’organisation de cet événement de la finance mondiale de premier ordre.

Environ 12.200 participants et plus de 180 pays prendront part aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) qui se tiennent à Marrakech du 9 au 15 octobre, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Pour sa part, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah a affirmé affirmé, jeudi à Rabat, que l’accueil par le Maroc des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), en octobre, constitue une reconnaissance du progrès réalisé au cours des deux dernières décennies par le Maroc sur les plans démocratique, social et économique.

Le Maroc s’impose comme le plus grand hub de production automobile en Afrique (Financial Times)

Londres – Le Maroc continue de consolider sa position en tant que plus grand centre de production automobile d’Afrique, tout en se préparant à l’ère des véhicules électriques, souligne, jeudi, le quotidien britannique, The Financial Times (FT).

Chambre des représentants: la Commission de justice et de législation approuve à la majorité le projet de loi sur les peines alternatives

La Commission de justice, de législation et des droits de l’homme à la Chambre des représentants a approuvé à la majorité, le projet de loi n° 43.22 relatif aux peines alternatives, en présence du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. Le projet de loi, approuvé par 18 voix pour, avec huit abstentions, vise à instaurer un cadre juridique intégral pour les peines alternatives, en se basant sur les principes fondamentaux du droit pénal en matière de sanction et en prévoyant des mécanismes et des normes procédurales, à intégrer dans le Code de procédure pénale, pour le suivi et la mise en application des peines alternatives.

Aucune propagation exceptionnelle des punaises de lit n’a été enregistrée sur le territoire national

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé, mercredi, qu’aucune propagation exceptionnelle des punaises de lit n’a été enregistrée sur le territoire national jusqu’à présent. Dans un communiqué, le ministère affirme avoir pris toutes les mesures appropriées pour limiter le risque d’introduction et de propagation de cet insecte sur le territoire national, en coordination avec l’ensemble des intervenants, notant que le système de surveillance basé sur les événements a été activé pour la détection précoce de tout incident sanitaire inhabituel.

Mondial 2030 : des ponts entre les civilsations

Le ministre espagnol des Affaires étrangères par intérim, José Manuel Albares, a indiqué que le Mondial 2030, dont le dossier Maroc-Espagne-Portugal a été retenu par le Conseil de la FIFA comme candidature unique pour son organisation, « construira des ponts entre les pays et les civilisations et promouvra les valeurs du sport.

Banques : les dépôts augmentent de 4,7% à fin août

Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.134,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, enregistrant une hausse annuelle de 4,7%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).