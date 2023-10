Conflit du Sahara. Guterres appelle d’urgence à une résolution politique

Alors que les sessions du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara occidental approchent et que l’Envoyé spécial de l’ONU se prépare à présenter son rapport annuel, le rapport provisoire de Guterres identifie les relations détériorantes entre le Maroc et l’Algérie comme un obstacle majeur à la progression du dossier. Cependant, Guterres a également souligné les succès successifs du Maroc dans la mobilisation du soutien international en faveur de sa Proposition d’autonomie, présentée pour la première fois en 2007. Il a mentionné la récente reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur ses territoires du sud.

Lire aussi | Coupe du monde 2030 : Une affaire rondement et royalement menée

Staffan de Mistura, l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, a fait part de son engagement envers la Résolution du Conseil de sécurité No 2654 à toutes les parties concernées. La résolution souligne l’importance pour toutes les parties d’élargir leurs positions afin de progresser vers une solution politique, conformément à la récente résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

Guterres a souligné que le contexte actuel entourant la question du Sahara rend la négociation d’une solution politique plus urgente que jamais. Il a insisté sur le fait qu’il est possible d’atteindre une solution politique juste et durable si toutes les parties s’engagent de bonne foi et démontrent une forte volonté politique, avec le soutien de la communauté internationale. Il a appelé toutes les parties concernées à aborder le processus politique avec un esprit ouvert et a exhorté le Front Polisario à lever les restrictions sur la liberté de mouvement de la MINURSO tout en reprenant des contacts réguliers avec la direction de la mission, tant civile que militaire.

Lire aussi | Ecoles de la Mission française : le port du voile n’est plus banni

En ce qui concerne le conflit entre le Maroc et l’Algérie, Guterres a fait référence aux efforts de de Mistura et a reçu des assurances des responsables tant du Maroc que de l’Algérie selon lesquelles aucune des parties ne cherche à escalader la situation. Cependant, il y a une profonde préoccupation parmi les capitales internationales concernant la situation entre les deux parties.