Maroc. Le temps ce lundi 27 novembre

Voici les prévisions métrologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 27 novembre 2023 :

– Temps assez froid et gelée locale sur l’Atlas, le Rif, les plateaux Orientaux et les versants sud-est en matinée et en nuit.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême nord-ouest du pays.

– Quelques formations brumeuses près des côtes. -Rafales de vent localement assez fortes sur la rive méditerranéenne.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée sur le littoral.