Maroc. Le temps qu’il fera ce lundi 1er janvier

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er janvier 2024 :

– Temps assez froid avec de la gelée locale, la matinée et la nuit, sur les montagnes, l’Oriental, le sud-est et les plaines intérieures.



– Ciel passagèrement a souvent nuageux sur l’atlas, ses régions voisines, les versants sud-est, l’oriental et les plaines nord et centre avec faibles pluies ou gouttes locales.



– Quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas.



– Températures minimales de l’ordre de -02/04°c sur l’atlas, les versants sud-est et les hauts plateaux orientaux, de 04/10°c sur le Rif et les plaines intérieures nord et centre et de 11/15°c partout ailleurs.



– Températures du jour en baisse.



– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tan Tan ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour aujourd’hui :