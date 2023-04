Maroc. Le temps qu’il fera, ce mercredi 5 avril

– Faibles pluies éparses sur le Nord des provinces Sud.

– Quelques chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Chasse-poussières fréquentes sur le Sud, le Sud-Est et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Nord-Ouest, le Rif, le littoral méditerranéen, le Saiss, l’Oriental, le Sud-Est, l’Atlas, le Sud et les côtes Centre.

– Chasse-poussières par endroits sur le Sud, le Sud-Est et l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas et le Rif, 12/18°C sur la région de Tanger, près des côtes Nord et Centre, le Saiss, le Sud-Est et les provinces Sud et de 08/12°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur les plaines Nord et Centre et en baisse continue ailleurs.

– Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte devenant forte à très forte le soir entre Safi et Mohammedia.

Températures minimales et maximales prévues pour aujourd’hui :

– Oujda 12-25

– Bouarfa 15-26

– Al Hoceima 15-22

– Tétouan 14-19

– Sebta 15-19

– Mellilia 15-20

– Tanger 16-22

– Kénitra 13-28

– Rabat 13-24

– Casablanca 13-19

– El Jadida 12-19

– Settat 11-19

– Safi 11-18

– Khouribga 11-20

– Béni Mellal 11-16

– Marrakech 10-17

– Meknès 11-27

– Fès 12-26

– Ifrane 04-19

– Taounate 16-27

– Errachidia 14-28

– Ouarzazate 12-25

– Agadir 14-21

– Essaouira 10-19

– Laâyoune 16-24

– Smara 15-24

– Dakhla 17-23

– Aousserd 16-27

– Lagouira 19-28

– Midelt 08-22