Osmosun et PCS s’allient pour développer la technologie de dessalement solaire

Osmosun et PCS unissent leurs forces pour relever le défi du dessalement d’eau au Maroc, offrant ainsi une solution durable pour répondre aux besoins croissants en eau potable dans le pays. La création de la coentreprise Osmosun MA au Maroc représente donc une étape importante dans la conquête de l’Afrique de l’Ouest et au Maghreb.

Rappelons que le Maroc a lancé en 2020 un Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) d’une durée de sept ans, visant à tripler les capacités de dessalement d’eau du pays et à fournir, d’ici 2030, la moitié de l’approvisionnement en eau potable du pays, contre 11 % actuellement. Cette initiative gouvernementale a ouvert des opportunités pour Osmosun, qui se positionne comme un acteur majeur dans le domaine du dessalement bas-carbone.

Objectif : fournir une solution économique, propre et durable pour le dessalement de l’eau de mer

Osmosun, anciennement connue sous le nom de Mascara Technologies, est une entreprise cotée en bourse et spécialisée dans les solutions de dessalement bas-carbone utilisant l’énergie solaire. Son objectif est de fournir une solution économique, propre et durable pour le dessalement de l’eau de mer et de l’eau saumâtre, sans utiliser de batteries. Avec un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros en 2022, Osmosun vise à devenir un acteur de référence sur le marché de l’eau « bas-carbone » et à rendre l’eau potable accessible à tous.

La création de la coentreprise Osmosun MA au Maroc s’inscrit dans la stratégie de déploiement prioritaire d’Osmosun en Afrique de l’Ouest et au Maghreb. La coentreprise se concentrera sur les projets de dessalement de petites et moyennes capacités destinés à fournir de l’eau potable aux zones isolées du royaume. Elle couvrira l’ensemble du processus, de la conception à l’exploitation, en passant par la fabrication, l’installation et la mise en service des installations de dessalement.

Osmosun et PCS : une collaboration qui ouvre de nouvelles perspectives

Quentin Ragetly, PDG d’Osmosun, souligne l’importance du marché marocain du dessalement de l’eau en raison de l’ampleur du stress hydrique dans le pays. «Compte tenu de l’ampleur de la problématique liée au stress hydrique au Maroc, le potentiel du marché du dessalement de l’eau est tout simplement immense. En combinant notre savoir-faire et nos références en matière de dessalement solaire à l’expertise et à la renommée de PCS sur le marché marocain, Osmosun MA est en excellente position pour bénéficier du large programme d’investissements dans la construction de stations de dessalement d’eau de mer mis en place par le gouvernement et par le groupe industriel marocain OCP, pour lequel PCS a déjà réalisé des unités de dessalement », explique Quentin Ragetly.

La collaboration entre Osmosun et PCS au Maroc ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du dessalement bas-carbone dans la région. Cette initiative contribuera à la réalisation des objectifs du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation du Maroc, tout en renforçant la position d’Osmosun en tant qu’acteur clé sur le marché mondial du dessalement de l’eau.