Le site français d’informations sportives Girondind4Ever met la lumière sur le double jeu de certains clubs de football à l’égard de leurs joueurs de double nationalité. Dans cette article, Marouan Chamakh, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire des Grondins de Bordeaux, relate sa propre expérience. « Les injustices, j’en ai ressenti principalement au centre de formation, ce qui m’a poussé à faire un essai à Valence. Dans le monde professionnel, plus jamais », a déclaré Chamakh au site Girondins4ever.

Marouane Chamakh, l’ancien attaquant des Lions de l’Atlas et des Girondins de Bordeaux s’est exprimé lors d’un événement sur X (ancien Twitter) organisé par Soccer212, un compte dédié au football pour les supporters marocains. On lui a demandé s’il a subi des injustices au cours de sa carrière. Voici sa réaction :

Lorsque le sujet de Mehdi Harfi, jeune espoir du centre de formation de Bordeaux et international marocain chez les jeunes, a été évoqué, Chamakh a admis qu’il pourrait y avoir des formes d’injustice dans le football. Il a cependant souligné que le sport, en particulier le football, était un domaine où il avait rencontré moins de racisme.

Le finaliste de la Coupe d’Afrique des nations 2004 en Tunisie a expliqué que l’équilibre entre différentes origines était souvent respecté dans le sport, mais il a également reconnu que le centre de formation pouvait être compliqué et dépendait parfois d’entraîneurs qui pouvaient favoriser ou non certains joueurs.

Chamakh a également partagé son expérience personnelle, évoquant le parallèle avec son propre parcours. Il a mentionné que lorsqu’il était en équipe de jeunes en France, il était autorisé à rejoindre l’équipe nationale française, mais il n’avait pas eu la même opportunité avec l’équipe espoirs du Maroc. Il a indiqué que cette situation était due à des choix du club et qu’à l’époque, les décisions étaient moins transparentes. Il a souligné que les fédérations actuelles étaient plus ouvertes et que les médias jouaient un rôle dans ce changement.

