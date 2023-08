Marocains du monde : la jeune diaspora à l’honneur

La journée nationale du migrant a été instaurée, dès 2003, sous l’impulsion du Souverain. À partir de cette année, une nouvelle vision a été déclinée pour donner priorité à la dimension humaine des liens rattachant les Marocains du monde à leur patrie. Cette journée est donc l’occasion d’évaluer les acquis et les réalisations. Pendant longtemps, l’aspect économico-financier a prévalu, à travers notamment l’indicateur «transferts en devises des MRE», qui ont atteint, ces dernières années, même pendant la crise du Covid, presque 10% du PIB. Avec les mutations profondes en cours, au niveau international, d’autres aspects s’imposent et doivent être pris en compte : identité, intégration/assimilation, investissement dans les pays d’origine, complexité des procédures administratives, violences racistes (…).

La diaspora marocaine dans le monde est une source d’enrichissement de la diversité au Maroc. La journée nationale du migrant, célébrée le 10 août, a mis l’accent cette année sur le potentiel exceptionnel des jeunes Marocains résidant à l’étranger qui disposent de connaissances et d’expériences riches et diversifiées, à mobiliser au profit de leur patrie.

En plus du ministère des Affaires étrangères, acteur principal, trois autres principaux acteurs sont mobilisés dans cette nouvelle optique : le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger (CCME), la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, et la Commission interministérielle chargée des MRE. C’est là une multiplicité d’intervenants qui ne peut être que source de bureaucratie, de complexité et donc de blocages, et qui gagnerait en termes de simplification. L’opération annuelle «Marhaba» n’est que l’action la plus visible, la plus réussie et la plus médiatisée, visant à faciliter la circulation et le séjour des Marocains du monde, pendant la période estivale.

Cette année, le thème choisi, pour la journée nationale du migrant, sous le titre : «Les jeunes MRE : attentes et contributions», s’inscrit pleinement dans le dernier discours Royal où le Souverain a souligné que : «chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d’un niveau inédit, à l’instar de l’exploit accompli par la Sélection nationale, lors de la dernière Coupe du monde de football».Dans ce discours où le «sérieux» a été un leitmotiv, l’orientation Royale principale est relative à l’établissement d’une relation structurelle et permanente des Marocains du monde avec leur pays, et non plus conjoncturelle/occasionnelle, comme autrefois.

Pour cela, il y a lieu de mettre en place des mécanismes dédiés aux initiatives des porteurs de projets. Les jeunes Marocains du monde sont dotés d’une riche expérience diversifiée, à même de contribuer à l’innovation dans tous les domaines. En fait, cette aspiration existe déjà, mais elle est restée embryonnaire. Dès sa création en 2007, le CCME s’est fixé comme principal objectif de faire connaitre et d’encourager les compétences marocaines du monde qui se sont distinguées dans des secteurs clés tels que le sport, l’art, la culture, les sciences et les nouvelles technologies. Ces compétences sont ainsi appelées à partager leurs connaissances et expériences acquises sur des sujets de haute importance tels que la gestion de la pénurie chronique d’eau, la santé humaine, les nouvelles énergies (…).

Séminaires et ateliers ont été organisés par le CCME pour favoriser les rencontres et échanges entre les experts marocains mondiaux et locaux. Un processus d’interaction a donc été entamé pour faire de la diaspora marocaine dans le monde, une force de développement du Royaume. La représentation des Marocains du monde dans la commission chargée du nouveau modèle de développement illustre bien cette nouvelle approche. Le ministère des Affaires étrangères a tout récemment organisé la 14ème édition de l’Université d’été au profit des jeunes Marocains du monde, du 22 juillet au 1er août 2023. Depuis 2009, ce programme a accueilli près de 4 000 participants. Le défi est double : d’une part, préserver l’identité marocaine des jeunes MRE, en renforçant leur attachement à leur culture d’origine, et en répondant à leurs aspirations, et d’autre part contribuer à leur intégration dans les pays d’accueil.

Au-delà de ces évènements relativement importants, les principales institutions responsables sont appelées à mieux coordonner leurs programmes et leurs actions, dans une vision stratégique, globale et cohérente, tout en proposant un cadre favorable aux jeunes Marocains du monde souhaitant s’investir dans leur pays d’origine. Pour cela, des mécanismes incitatifs sont nécessaires, ainsi que la représentation politique de la diaspora marocaine du monde au sein du Parlement.