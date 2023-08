Le ministère de la Santé appelle les citoyens à parachever la vaccination

Bien que le Maroc maintienne actuellement une situation épidémiologique stable, sans aucun cas enregistré de cette variante, le ministère de la Santé a pris l’initiative de consulter le Comité scientifique. L’objectif est d’évaluer les risques nationaux potentiels et de formuler des recommandations essentielles dans le contexte de la surveillance épidémiologique permanente et de l’alerte maintenue du Centre national des opérations d’urgence en Santé publique.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé, ce vendredi, une mise en garde quant à l’importance de recevoir l’ensemble des doses de vaccin afin de renforcer l’immunité face au virus responsable de la Covid-19. Et ce, suite à la propagation à l’échelle mondiale du sous-variant E.G.5.1 (Eris) dérivé du variant Omicron du virus SARS-COV-2e a incité, a indiqué le ministère dans un communiqué, affirmant son suivi continu de la situation épidémiologique à la lumière de.

Lire aussi | Entreprises à l’export. L’AMDIE lance un programme d’accompagnement dédié

Selon les conclusions de cette évaluation, il apparait que la propagation du sous-variant E.G.5.1, associée à une possible nouvelle vague épidémique, demeure une probabilité au sein du pays. Le risque d’observer des cas critiques, voire des décès, reste tangible, particulièrement parmi les individus âgés, immunodéprimés ou souffrant de pathologies chroniques.

Face à cette situation, le ministère de la Santé et de la Protection sociale ainsi que le Comité scientifique national réitèrent leur appel pressant à la vaccination complète contre la Covid-19. Ils exhortent également toute personne présentant des symptômes respiratoires à porter un masque, à cesser toute activité professionnelle ou sociale et à se diriger vers une structure de santé en vue d’un diagnostic précis et d’un traitement approprié. Par ailleurs, les contacts sociaux doivent être évités.

Lire aussi | Alerte de l’ONSSA : des pastèques impropres à la consommation

De nombreux pays à travers le monde sont confrontés à l’émergence du sous-variant E.G.5.1 (Eris), dérivé du variant Omicron de la Covid-19. Toutefois, l’Organisation mondiale de la santé n’a pas encore déterminé le degré de gravité de cette mutation, bien qu’elle ait précédemment mis fin à l’état d’urgence sanitaire mondial lié à la Covid-19 en mai dernier. La Covid-19 est toujours considérée comme une menace pour la santé publique, compte tenu de la persistance de la possibilité d’émergence de nouvelles variantes et sous-variantes.