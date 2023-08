Prévisions météorologiques pour ce samedi 12 août 2023

La Direction générale de la météorologie prévoit un temps caniculaire sur l’intérieur du Royaume avec ondées ou averses parfois orageuses et rafales de vent sur le Haut Atlas et ses régions voisines. Voici le détail des prévisions météo pour cette journée du samedi 12 août :



– Temps caniculaire sur l’intérieur du Royaume.



– Foyers orageux avec ondées ou averses parfois orageuses et rafales de vent sur le Haut Atlas et ses régions voisines.



– Ciel passagèrement nuageux sur le Sud-Est et le reste du Centre.



– Quelques formations brumeuses ou bruines près des côtes.



– Chasse-sables ou chasse-poussières sur le Sud et le Sud-Est.



– Rafales de vent assez fortes sur les régions sud, les plaines Centres et le sud de l’Oriental.



– Températures minimales de l’ordre de 17/23°C sur l’Atlas, de 21/27°C sur le Rif, l’Oriental et près des côtes et de 28/35°C partout ailleurs.



– Températures maximales en légère baisse ou peu variables.



– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée, temporairement agitée à forte, en fin de validité, entre Safi et Agadir.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie nationale pour cette journée :