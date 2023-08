Bourse de Casablanca : des investisseurs MRE et étrangers détiennent 27,8% de la capitalisation totale

Les MRE et les étrangers possèdent une part très importante des actions de la BVC, qui a toutefois diminué par rapport à l’année précédente passant de 30,3% à 27,8%. Néanmoins, elle reste supérieure au point le plus bas enregistré en 2012 à 26,5%. Cette baisse est due à la réduction des prix des actions cotées détenues par les investisseurs étrangers, en raison de la baisse de 19,75% de l’indice de référence de la Bourse de Casablanca en 2022.

Les principaux propriétaires étrangers des entreprises cotées sont principalement des investisseurs du Moyen-Orient et d’Europe, représentant plus de 93% de l’investissement étranger et 26% de la capitalisation boursière. Les investisseurs des Émirats Arabes Unis et de la France dominent, avec des investissements dans les secteurs des communications, de l’électricité, des banques, du pétrole et du gaz, de la construction et des matériaux de construction. En termes d’investissement, les données de l’Autorité montrent que les montants investis par les étrangers dans les actions cotées ont diminué de 25,3 % pour atteindre 156 milliards de dirhams en 2022.

L’Autorité a également indiqué que le montant total des investissements des étrangers et des Marocains résidant à l’étranger dans les instruments financiers n’a pas changé par rapport à 2021, atteignant 2.071 milliards de dirhams à la fin de l’année dernière. Le rapport souligne également que la part des investissements étrangers dans la capitalisation boursière a augmenté au cours des cinq dernières années, passant de 33% à environ 27,8%, après une période de stagnation entre 2018 et 2020.