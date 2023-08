Bilan 2022 : forte aggravation du déficit commercial

Selon le rapport annuel 2022 sur le commerce extérieur du Maroc, que vient de publier l’Office des changes, les importations globales du pays ont augmenté à un rythme plus rapide que les exportations amenant le solde commercial au niveau exceptionnel de 308,8 MMDH en 2022 (22,7% du PIB), soit 109,7 MMDH de plus par rapport à 2021.

Dans un contexte mondial caractérisé par une hausse des prix des matières premières et une forte inflation, les transactions commerciales du Maroc avec le reste du monde ont progressé de 40% pour atteindre une valeur de 1,166 MMDH. Au niveau des importations, elles ont augmenté de 209 MMDH ou +39,5% en 2022 et se sont établies à 737,4 MMDH. Les exportations, quant à elles, ont progressé de 99,3 MMDH ou +30,1%. Les niveaux élevés de variation des agrégats du commerce extérieur s’expliquent par l’impact de l’inflation en 2022. En effet, si les importations de marchandises en valeur ont augmenté de 39,5% par rapport à 2021, en volume, elles n’ont pas dépassé une hausse de 4% : 62.920mT en 2022 contre 60.472mT en 2021. En conséquence, le solde commercial s’est dégradé de 109,7 MMDH, et s’est établi à 308,8 MMDH, en 2022, contre 199,2 MMDH une année auparavant. Par conséquent le taux de couverture des importations par les exportations a reculé de 4,2 points passant de 62,3% en 2021, à 58,1% en 2022.