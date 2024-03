Mégafactory marocaine du chinois Gotion High Tech : Atlantic Free Zone rafle finalement la mise

Prévue initialement dans la commune de Bouknadel, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, la méga-usine marocaine du chinois Gotion High-Tech sera finalement construite à Atlantic Free Zone, la zone franche de la ville de Kénitra et qui est en grande partie dédiée au secteur automobile.

Ce changement de cap de la part du spécialiste de batteries pour véhicules électriques, s’explique par la volonté d’être encore plus proche des clients potentiels sachant que la mégafactory de la filiale marocaine de Gotion High-Tech sera carrément mitoyenne à l’unité de fabrication du constructeur automobile Stellantis ; mais également pour des raisons logistiques afin de profiter de l’infrastructure du futur port de Kénitra Atlantique qui devrait entrer en service à l’horizon 2030.

L’autre nouveauté de l’implantation de Gotion High-Tech au Maroc, est la confirmation du constructeur automobile allemand Volkswagen, actionnaire minoritaire et partenaire technologique du groupe chinois, de sa participation directe au capital de la future filiale marocaine à hauteur de 40%. Ce qui dénote de l’intérêt du géant Wolfsburg pour le secteur automobile marocain et plus particulièrement de ce projet qui nécessitera 65 milliards de dirhams, le plus grand investissement industriel étranger au Maroc depuis celui de Renault à Tanger.

Rappelons, que le groupe chinois coté à la bourse de Shenzhen et qui revendique un chiffre d’affaires 2023 de près de 30 milliards de Yuans (plus de 40 milliards de dirhams), avait signé le 31 mai dernier, avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), un mémorandum d’entente portant sur la construction d’une usine de batteries pour véhicules électriques dont la première phase sera opérationnelle dès le deuxième semestre 2026.