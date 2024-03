Noureddine Boutayeb: «Le défi de l’enseignement préscolaire est davantage lié à la qualité qu’à la généralisation»

Avec un réseau préscolaire étendu à 21 900 classes à travers le pays, la Fondation Marocaine du Préscolaire (FMPS) est désormais un acteur clé dans le développement de l’éducation préscolaire. Ce succès est le fruit d’un partenariat fructueux avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et renforcé par la convention conclue avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Ces avancées confirment donc l’expertise de la FMPS dans ce domaine. Explications de Noureddine Boutayeb.

Challenge : Pouvez-vous nous présenter les réalisations de la Fondation Marocaine du Préscolaire au cours des cinq dernières années? Quels ont été les facteurs clés de cette croissance impressionnante ?

Noureddine Boutayeb : Au cours des cinq dernières années, la Fondation Marocaine du Préscolaire (FMPS) a accompli d’importantes avancées dans le domaine de l’éducation préscolaire au Maroc, illustrant son engagement envers la généralisation d’un préscolaire de qualité à l’échelle nationale. Avec un réseau s’étendant à 21 900 classes préscolaires à travers le pays, la FMPS s’est affirmée comme un acteur majeur dans le développement de l’éducation préscolaire.

Un élément déterminant de cette croissance a été le partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en 2019, qui a permis d’étendre le modèle de préscolaire de qualité aux zones rurales. Ce partenariat a été consolidé grâce à la convention signée en avril 2022 avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, permettant à la FMPS de gérer 70% du préscolaire public, confirmant ainsi son expertise dans le domaine.

Afin de soutenir efficacement ce réseau et d’assurer la qualité des services éducatifs fournis, la FMPS a mis en place une chaîne de métiers intégrée, couvrant divers aspects tels que la recherche, la production pédagogique, la formation, la supervision et l’évaluation. Cette approche garantit une prestation optimale et cohérente dans l’ensemble de ses activités, démontrant ainsi l’engagement et l’efficacité de la FMPS dans la promotion d’un préscolaire de qualité au Maroc.

Lire aussi | Edito. L’enfance est innocence

Challenge : Comment la logique de délégation de service public et le modèle de financement innovant ont-ils contribué à l’essor de la Fondation Marocaine du Préscolaire ?

N.B. : La délégation de service public par le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports a été un véritable catalyseur pour la Fondation Marocaine du Préscolaire (FMPS), reconnaissant ainsi son expertise dans le déploiement d’un préscolaire de qualité selon un modèle qui assure la transparence, le suivi et l’évaluation de ses activités. Grâce à ce partenariat, la FMPS a reçu quatre mandats clés, notamment la gestion de 70% du préscolaire public, la formation des éducateurs, la mise en place d’un système de suivi et évaluation de la qualité du préscolaire déployée, et le développement d’un dispositif de labellisation pour améliorer les prestations des autres acteurs du secteur. Ce modèle de délégation a renforcé la position de la FMPS en tant qu’acteur de référence dans le domaine du préscolaire, consolidant sa crédibilité et sa notoriété.

En ce qui concerne le modèle de financement, celui-ci repose sur des fonds provenant à la fois du ministère et des Académies Régionales d’Éducation et de Formation (AREF) ; ainsi, en plus du financement classique pour couvrir le fonctionnement des classes, ce modèle garantit aussi leur supervision. De plus, la FMPS perçoit des frais de gestion pour renforcer continuellement ses activités à travers le renforcement de ses capacités, de son système d’information et de son dispositif de suivi et évaluation.

Il est à noter, que ce modèle innovant a facilité la fluidité des flux financiers pour assurer le paiement des salaires des éducatrices et éducateurs à temps.

Par ailleurs, le financement de la formation a également été renforcé grâce à la convention de partenariat conclue avec le ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministère de l’Economie et des finances et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain pour le financement de la formation initiale de 400h, et la convention de partenariat avec le MENPS pour le financement de la formation initiale complémentaire de 550h et la formation continue de 6j par an.

Challenge : Quel rôle ont joué les partenariats avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports dans cette expansion ?

N.B. : Les partenariats stratégiques avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports ont été des moteurs essentiels de l’expansion de la Fondation Marocaine du Préscolaire (FMPS). En particulier, l’INDH a joué un rôle crucial en confiant à la FMPS la gestion de 80% du programme de développement du préscolaire dans les zones rurales lors de sa troisième phase lancée en 2019. Ce partenariat a permis de garantir à la fois la qualité et le financement du préscolaire déployés dans ces régions, contribuant ainsi à élargir le réseau de la FMPS et à expérimenter son modèle à grande échelle.

Parallèlement, la collaboration étroite avec le ministère a offert à la FMPS un cadre institutionnel solide et structuré, lui permettant de consolider ses ressources et de renforcer ses activités, et d’étendre davantage son réseau au niveau national.

Challenge : Quels sont les objectifs de la Vision ATFALOUNA 2030, en particulier en ce qui concerne la généralisation du préscolaire d’ici 2028 ? Comment la Fondation Marocaine du Préscolaire prévoit-elle de relever les défis pour garantir la qualité et l’amélioration continue du préscolaire ?

N.B. : La Vision ATFALOUNA 2030 vise à pérenniser l’action de la Fondation Marocaine du Préscolaire (FMPS) en faveur d’un préscolaire de qualité et à accompagner la généralisation de celui-ci d’ici 2028, tout en mettant un accent particulier sur l’amélioration continue et l’évaluation rigoureuse. En effet, le défi est plus lié à la qualité qu’à la généralisation, puisque le taux de préscolarisation actuel avoisine les 80% et que la FMPS a prouvé sa capacité à développer et gérer un large réseau de classes.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la FMPS a défini trois axes stratégiques. Tout d’abord, elle vise à atteindre l’excellence opérationnelle dans tous ses métiers afin de garantir un fonctionnement fluide de son vaste réseau et d’informer efficacement ses partenaires et bailleurs de fonds. Ensuite, la fondation s’efforcera de renforcer sa visibilité au niveau national et international en intensifiant sa communication institutionnelle, en développant des partenariats scientifiques et en participant activement à des événements liés à son domaine d’activité. Cette stratégie de rayonnement vise à accroître la notoriété de la FMPS et à mobiliser des ressources financières supplémentaires du secteur privé, dans le cadre de la banque de projets développée par la fondation, pour améliorer les conditions de préscolarisation des enfants. Enfin, la FMPS explorera de nouvelles sources de financement par la diversification de son offre en lançant des activités connexes dans le domaine de la petite enfance, telles que la création de crèches gérées par la fondation ou la production de jeux éducatifs. Ces initiatives visent à soutenir financièrement les programmes préscolaires tout en garantissant leur qualité.

La Vision ATFALOUNA 2030 démontre ainsi la volonté de la FMPS d’anticiper les défis à venir et de garantir la pérennité et la qualité de ses services au-delà de la généralisation du préscolaire.

Lire aussi | Challenge : N°918 . Du 15 au 21 mars 2024

Challenge : En quoi ces défis sont-ils essentiels pour atteindre les objectifs ambitieux de généralisation du préscolaire et d’étude d’impact au-delà du niveau primaire?

N.B. : Les défis mentionnés revêtent une importance capitale pour la réalisation des objectifs ambitieux de généralisation du préscolaire et d’étude d’impact au-delà du niveau primaire.

La Vision ATFALOUNA 2030 affirme l’engagement de la FMPS envers un préscolaire de qualité et met l’accent sur l’évaluation continue de ses activités. En plus de l’évaluation permanente des compétences acquises par les enfants, la fondation prévoit de réaliser une évaluation certifiée à la fin du cycle préscolaire en 2024, menée par un organisme externe.

Par ailleurs, la FMPS entend mener des études d’impact pour suivre les résultats des enfants au primaire et au-delà, jusqu’au collège et au lycée, afin d’évaluer l’efficacité à long terme des programmes préscolaires sur leur développement. À cette fin, la fondation a conclu une convention de partenariat avec le ministère pour l’échange de données, permettant le suivi des trajectoires des enfants préscolarisés grâce à leur code MASSAR, ainsi que la réalisation d’études longitudinales.

Ces défis sont cruciaux pour adapter et optimiser les stratégies de développement du préscolaire afin de répondre aux besoins évolutifs des enfants et de garantir des résultats durables dans le domaine de l’éducation préscolaire.