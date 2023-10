Programme d’aide sociale directe : les détails d’un projet de société ambitieux

Lire aussi | Séisme d’Al Haouz. La Fédération de l’assurance précise qui sera indemnisé et comment

Le programme d’aide sociale directe est la deuxième étape de ce processus, après la réussite de la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) à la fin de 2022. Son objectif est d’améliorer le niveau de vie des enfants et des familles défavorisées, de lutter contre la pauvreté et la précarité, d’améliorer les indicateurs de développement social et humain, et de promouvoir la justice socio-spatiale en étendant l’aide à de larges catégories de citoyens.

Un budget de 25 milliards de dirhams en 2024, porté à 29 milliards de dirhams en 2026

La mise en œuvre de l’aide sociale directe nécessitera un budget global de 25 milliards de dirhams en 2024, qui sera augmenté à 29 milliards de dirhams par an en 2026. Ce budget s’ajoute aux 10 milliards de dirhams alloués annuellement par l’État pour la généralisation de l’AMO aux familles en situation de pauvreté et de précarité. Au total, ces allocations représenteront un budget de 40 milliards de dirhams d’ici 2026, couvrant à la fois la couverture médicale et l’aide sociale directe.

Trois mesures clés pour l’aide sociale directe

Une aide sociale directe aux familles ayant des enfants, avec des allocations mensuelles pour chaque enfant de moins de 21 ans. Les montants augmenteront progressivement, passant de 200 dirhams par mois en 2023 à 300 dirhams par mois à partir de 2026. Les familles nombreuses recevront également une aide supplémentaire pour les enfants au-delà du troisième. Une aide sociale directe aux familles sans enfants ou dont les enfants ont plus de 21 ans, en particulier celles qui ont des personnes âgées à charge. Elles recevront une prime forfaitaire de 500 dirhams par mois. Une prime de naissance de 2 000 dirhams pour la première naissance et de 1 000 dirhams pour la deuxième naissance.

Des mesures spéciales pour les enfants des femmes veuves

Les enfants des femmes veuves, qui bénéficiaient auparavant d’un programme d’appui dédié, continueront à recevoir des allocations spéciales. Ces allocations augmenteront progressivement en fonction de la scolarité des enfants.

Financement du programme

Le gouvernement a mis en place diverses sources de financement pour le programme d’aide sociale directe. Cela comprend 20 milliards de dirhams sur trois ans provenant des ressources de l’État, 6 milliards de dirhams provenant des revenus de la participation sociale solidaire sur les bénéfices et les revenus des entreprises, ainsi que des recettes fiscales liées à la contribution libératoire sur les biens et les avoirs étrangers.

De plus, 15 milliards de dirhams seront mobilisés en rationalisant les crédits budgétaires alloués à des programmes d’aide antérieurs, et 9 milliards de dirhams seront issus de la réserve du Fonds national de cohésion sociale pour 2024. Enfin, 12 milliards de dirhams seront progressivement mobilisés d’ici 2026, grâce à la réforme de la Caisse de compensation conformément à la loi-cadre sur la protection sociale.

Équité envers les familles méritantes

Le gouvernement s’engage à garantir que le montant de l’aide sociale directe dépasse la réduction du soutien de la Caisse de compensation, afin de garantir l’équité envers les familles méritantes qui bénéficieront de ce programme.

