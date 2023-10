Séisme d’Al Haouz. La Fédération de l’assurance précise qui sera indemnisé et comment

Implications de cette activation

La FMA précise les familles de contrats donnant droit à une indemnisation matérielle et/ou corporelle. Ainsi, sont concernés par cette activation : l’assurance multirisque habitation, l’assurance multirisque industrielle, l’assurance multirisque commerciale et l’assurance automobile. La FMA précise que les détenteurs de contrats d’assurance automobile sont couverts à la fois pour les dommages aux véhicules et les préjudices corporels subis par le propriétaire, son conjoint et ses enfants, y compris en cas de décès. De plus, les contrats d’assurance responsabilité civile (RC) tels que la RC exploitation couvrent les préjudices corporels causés aux tiers se trouvant dans les locaux prévus aux contrats.

La Fédération Marocaine de l’Assurance souligne que les assurés et les bénéficiaires des prestations doivent effectuer leur déclaration et exprimer leurs demandes d’indemnisation au plus tard le 7 novembre 2023, soit dans moins de 9 jours ouvrables. Cependant, ceux qui ont déjà effectué leur déclaration avant la publication de cet avis n’ont pas besoin de prendre d’autres mesures, car les compagnies d’assurance se chargeront d’inscrire directement les victimes assurées qui ont fait une demande d’indemnisation sur le registre national de recensement.

Une mesure cruciale

Il faut dire que cette activation du régime d’assurance est une mesure cruciale pour soutenir les victimes du séisme d’Al Haouz et les aider à se reconstruire après cette catastrophe. Dans son communiqué, la FMA indique que les compagnies d’assurance, ainsi que leurs réseaux de distribution, restent mobilisés pour répondre à toutes les questions et préoccupations des assurés.

Sur le plan économique, cette activation du régime d’assurance démontre la capacité du secteur de l’assurance au Maroc à faire face aux événements catastrophiques et à fournir une protection financière aux personnes touchées. En soutenant les victimes, cette mesure contribue également à atténuer les conséquences économiques négatives du séisme, en favorisant la reprise des activités dans les zones sinistrées.