Région chinoise de Taïwan : les résultats des élections soutiennent le principe d’une seule Chine

Le porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan du Conseil des Affaires d’Etat a commenté les résultats des élections dans la région chinoise de Taïwan, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La question de Taïwan est une affaire intérieure de la Chine. Quels que soient les changements qui auront lieu dans cette région, le fait fondamental qu’il n’y ait qu’une seule Chine dans le monde et que Taïwan fasse partie de la Chine ne changera pas ; la position du gouvernement chinois de défendre le principe d’une seule Chine et de s’opposer au séparatisme de « l’indépendance de Taïwan », aux « deux Chines » et à « une Chine, un Taïwan » ne changera pas ; et le consensus qui prévaut au sein de la communauté internationale sur le respect du principe d’une seule Chine et l’adhésion massive et de longue date à ce principe ne changeront pas, a déclaré le porte-parole.

Lire aussi | L’Algérie décidée à payer plus cher son fret maritime pour éviter de transiter par Tanger Med

Le principe d’une seule Chine est le point d’ancrage solide de la paix et de la stabilité à travers le détroit de Taïwan. Nous sommes convaincus que la communauté internationale continuera à adhérer au principe d’une seule Chine, ainsi qu’à comprendre et à soutenir la juste cause du peuple chinois de s’opposer aux activités séparatistes recherchant « l’indépendance de Taïwan » et de s’efforcer de réaliser la réunification nationale, a-t-il annoncé.