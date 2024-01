Le français Columbus Café & Co quitte le Maroc

La première chaîne de coffee-shops en France, Colombus Café & Co renonce à son plan de développement au Maroc.

Six ans après avoir pris pied dans notre pays à travers le franchisé RGMH, une structure détenue par les entrepreneurs locaux Hicham Rih et Marouane Ghanimi, le groupe français de café premium met fin à son aventure marocaine alors que deux ans auparavant, il préparait son déploiement en dehors de Rabat, la ville où il avait planté son premier étendard.

Pour l’instant, rien ne filtre quant à ce revirement stratégique, mais il semblerait que la forte concurrence des enseignes étrangères sur ce créneau de café premium en pleine croissance au Maroc ait dissuadé le spécialiste des variétés de café sélectionnées avec soin et des muffins faits maison au goût raffiné, d’avancer ses pions dans un tel environnement.

Il faut dire, que face à l’américain Starbucks qui a pris une sérieuse longueur d’avance avec plus d’une vingtaine de points de ventes au Maroc (en douze ans de présence tout de même), le turc Espressolab qui est déjà à treize cafés ou encore des challengers aux fortes ambitions que sont le japonais 100% Arabica, le britannique Costa Coffee ou encore l’autre turc Boost Coffee, Columbus Café & Co n’avait d’autres choix que de viser une taille minimum (synonyme d’investissements conséquents et de rentabilité de surcroît) ou de renoncer à une présence limitée à un ou deux points de vente qui ne permet pas de rentabiliser les frais de structure).