Soutien à la couverture sociale. Un financement de plus de 2,9 MMDH de la BAD

Aujourd’hui, mardi 24 octobre 2024, le Maroc et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont conclu trois accords de financement d’une valeur totale de plus de 2,9 MMDH lors d’une cérémonie tenue à Rabat.

Trois nouveaux accords de financement d’une valeur totale de plus de 2,9 milliards de dirhams pour stimuler le développement social et renforcer les infrastructures de santé. C’est ce que le Maroc et la Banque Africaine de Développement (BAD) viennent de signer. En termes de répartition, l’enveloppe allouée à la généralisation de la couverture sociale constitue la part la plus importante. Détails

Lire aussi | Fitch Ratings maintient sa perspective stable malgré les défis économiques persistants

Ces accords, signés par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Faouzi Lekjaa, et le représentant résident de la BAD au Maroc, Achraf Tarsim, visent à promouvoir l’accès inclusif aux infrastructures de santé, la généralisation de la couverture sociale et à fournir une assistance d’urgence pour le séisme d’Al Haouz.

Appui à l’accès inclusif aux infrastructures de santé

Le premier accord porte sur le financement du Programme d’Appui à l’Accès Inclusif aux Infrastructures de Santé (PAAIIS) pour un montant de 120 millions d’euros (environ 1,3 MMDH). Ce programme vise à améliorer l’accès aux services de santé de qualité au Maroc, en renforçant les infrastructures et en favorisant l’inclusion sociale dans le secteur de la santé.

Appui à la généralisation de la couverture sociale

Le deuxième accord concerne le Programme d’Appui à la Généralisation de la Couverture Sociale pour une meilleure employabilité (PAGSC-II), doté d’un financement de 149 millions d’euros (environ 1,6 MMDH).

Lire aussi | Netflix, Airbnb… Voici les nouvelles obligations du PLF 2024

L’objectif de ce programme est d’accélérer les réformes du système de protection sociale au Maroc, en mettant l’accent sur l’intégration du secteur informel, la création d’emplois et le renforcement de l’inclusion sociale.

Soutien aux efforts de secours et de reconstruction

Le troisième accord prévoit un financement d’urgence d’un montant d’un million de dollars (environ 10,35 millions de dirhams) pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction suite au séisme d’Al Haouz. Cette assistance d’urgence vise à atténuer les conséquences de ce désastre naturel et à aider les communautés touchées à se rétablir rapidement.

In fine : créer un environnement propice à la croissance économique

Ces accords de financement témoignent de l’engagement du Maroc et de la BAD à promouvoir le développement social et à renforcer les infrastructures de santé dans le pays. L’amélioration de l’accès aux services de santé de qualité contribuera à améliorer le bien-être des citoyens marocains, tandis que la généralisation de la couverture sociale favorisera l’inclusion économique et sociale. De plus, l’assistance d’urgence pour le séisme d’Al Haouz démontre la volonté des parties concernées à soutenir les communautés touchées lors de situations d’urgence.

Lire aussi | Formation professionnelle. Sekkouri : « 84% des diplômés ont intégré le marché du travail »

Ces initiatives s’inscrivent dans le contexte plus large des efforts continus du Maroc pour promouvoir un développement durable et inclusif. En investissant dans les infrastructures de santé, en renforçant la protection sociale et en fournissant une assistance d’urgence, le Maroc cherche à créer un environnement propice à la croissance économique et à l’amélioration de la qualité de vie de sa population.