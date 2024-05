Volkswagen Touareg : un restylage qui tombe à pic

C’est à l’occasion d’une escapade sur le circuit de l’UTAC à Oued Zem que Volkswagen Maroc a fait découvrir à la presse quelques-unes de ses dernières nouveautés, dont le Touareg restylé. Un SUV premium dont la cote auprès des aficionados du genre ne s’est jamais démentie au fil des générations de l’engin. Toujours est-il que ce dernier a bien affûté ses armes pour figurer parmi les meilleurs de la catégorie.

Le vaisseau amiral de la gamme Volkswagen poursuit son petit bonhomme de chemin. Bien plus qu’une simple mise à jour esthétique et technique, il débarque avec un design actualisé, un contenu technologique renforcé et un équipement enrichi. Justement côté esthétique, les designers de l’engin se sont affairés à retravailler la partie avant. Ce qui se traduit par une nouvelle calandre plus imposante, mais toujours élégante et composée de barres transversales qui s’étendent sur toute la largeur du véhicule. Du coup, sur la version «Executive», elles se parent d’applications chromées, alors qu’elles prennent une teinte noir brillant sur la version «R-Line». L’autre élément distinctif du nouveau Volkswagen Touareg, ce sont ses blocs optiques entièrement repensés, générant un éclairage diurne et nocturne bien spécifique. À noter, la présence de projecteurs matriciels haute définition baptisés «IQ.Light HD».

Dans l’habitacle de ce Touareg restylé, le niveau de qualité, qui faisait déjà référence, a encore été bonifié. En témoignent les matériaux et leur assemblage qui demeurent d’excellente facture. L’équipement de série de ce Touareg comprend, entre autres, le système d’affichage et de commande «innovision cockpit» dans une déclinaison améliorée. Un système qui se compose du tableau de bord numérique «digital Cockpit» de 12,3 pouces, et du système d’infodivertissement haut de gamme «discover premium», avec son écran tactile de 15 pouces. Selon les finitions, le Touareg est disponible avec une suspension classique, ou pneumatique à régulation électronique de l’amortissement. De quoi optimiser le confort et le comportement routier. Ajoutez-y le système «4MOTION Active Control» qui permet au conducteur de sélectionner les profils route et tout-terrain les mieux adaptés.

Sous le capot, on retrouve l’infatigable et très fiable V6 3,0 litres turbodiesel qui délivre une puissance de 286 chevaux et un couple de 630 Nm. Il est couplé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, et à une transmission à quatre roues motrices permanente «4-Motion». Tarif d’attaque de l’engin : 625 000DH.