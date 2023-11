African Football League : Malgré sa victoire, la mission du Wydad s’annonce rude au retour

Le Wydad de Casablanca a pris le dessus en remportant le premier match contre l’équipe sud-africaine des Mamelodi Sundowns (2-1) lors de la finale aller de l’African Football League (AFL) qui s’est déroulée dimanche au Complexe sportif Mohammed V. Cela donne à l’équipe casablancaise un avantage en vue du match retour prévu dans une semaine à Pretoria, mais ce n’est pas gagné d’avance et Adil Ramzi en est convaincu.

Ils auraient pu faire mieux, au moins 3-1. Mais la précipitation et le manque de concentration, ces deux défauts habituels, ont encore une fois fait rater au WAC une occasion en or de sceller le score ici, chez lui. Le but décisif a été marqué par Anas Serghat, d’une puissante frappe depuis l’extérieur de la surface de réparation à la 78e minute. Le Wydad Casablanca a certes pris l’avantage en battant les Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud 2-1. Mais à Pretoria, encaisser un seul Le but est suffisant pour changer la donne.