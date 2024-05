Ghita Mezzour: L’accord avec Oracle conforte la place du Maroc comme hub des technologies numériques

L’accord conclu avec le géant américain Oracle pour l’expansion de ses activités au Maroc conforte la place du Royaume en tant que hub des investissements et de l’innovation en matière de technologies numériques, a indiqué la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Dans une interview accordée à la MAP à l’occasion de la signature jeudi à San Francisco de cet accord avec la PDG d’Oracle, Safra Catz, la ministre a rappelé que l’expansion stratégique au Maroc de la compagnie américaine, qui compte parmi les dix plus grandes entreprises de la tech au monde, donne naissance au premier centre de recherche et de développement d’Oracle en Afrique et le huitième au niveau mondial.

Le centre, qui fonctionne actuellement avec une équipe réduite à Casablanca, emploiera, aux termes de cet accord, un millier d’ingénieurs et de chercheurs marocains qui seront à l’avant-garde de la conception et du développement de solutions innovantes dans l’intelligence artificielle, le big data, le cloud computing ou encore la cybersécurité.

Ces solutions seront déployées à l’échelle mondiale, renforçant ainsi la position du Maroc en tant que hub numérique régional, a ajouté la ministre déléguée. Ce projet ambitieux contribuera également, a-t-elle dit, à stimuler des flux d’investissements de la part de grandes entreprises du domaine digital, conformément à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui ne cesse de souligner l’importance d’encourager l’esprit d’innovation chez les jeunes et de faire de l’investissement un levier de croissance socio-économique.

Ghita Mezzour qui a eu, au cours de sa visite de travail à San Francisco, hub de l’innovation technologique aux Etats-Unis, une série de réunions avec des entreprises américaines, a souligné que le renforcement de la coopération avec les acteurs majeurs du secteur technologique consolide le rayonnement du Maroc en tant que pôle attractif pour les investissements étrangers et de vivier de compétences dans le domaine des solutions numériques.

Elle a également souligné l’importance de promouvoir un tel partenariat de manière à accroître l’apport du Royaume dans les chaînes de valeur numériques au niveau international, et réussir la « Stratégie Maroc Digital 2030 ».

Dans le cadre de sa visite à la métropole américaine, Mme Mezzour a eu une réunion avec OpenAI, leader mondial du développement de l’intelligence artificielle, notamment l’outil ChatGPT.

L’accent a été mis sur les opportunités de collaboration dans les domaines de la recherche et de l’innovation au Maroc, ainsi que les moyens de développer un système d’intelligence artificielle compatible avec les spécificités de la société marocaine.

Avec le fonds d’investissement international Mubadala, la ministre a dit avoir discuté du financement des startups, en mettant en avant les atouts du Maroc et les perspectives importantes offertes dans ce domaine.

Rappelant l’importance de la dynamique que connaît le domaine numérique, la ministre déléguée a relevé que le Maroc en train de finaliser la « Stratégie Maroc Digital 2030 » qui ambitionne de renforcer l’économie numérique, de hisser le Royaume au rang de pays producteur des dernières technologies, et de s’arrimer aux chaînes de valeur numérique au niveau international.

La cérémonie de signature de l’accord avec le groupe Oracle s’est déroulée en présence du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et du directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Ali Seddiki.