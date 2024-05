Oracle confirme le lancement de son centre de Recherche & Développement au Maroc

Comme nous l’annoncions en primeur, le géant américain Oracle a officiellement confirmé aujourd’hui son projet de lancement d’un centre de Recherche & Développement au Maroc, une nouvelle qui devrait stimuler le secteur technologique dans le pays.

La confirmation est intervenue après que Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, ait signé une convention avec Oracle Corporation lors d’une cérémonie à San Francisco, aux États-Unis.

Ce centre de R&D, le premier de son genre en Afrique, recrutera plus de 1000 profils marocains hautement qualifiés, avec une priorité accordée aux ingénieurs et doctorants chercheurs. L’objectif principal du centre sera de concevoir et développer des solutions innovantes destinées à être déployées à travers le monde. Ces solutions toucheront des domaines réputés de pointe, notamment l’intelligence artificielle et le cloud, dans lesquels Oracle est considéré comme une référence mondiale.

Oracle, l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, a son siège à Redwood City en Californie, au cœur de la Silicon Valley. En 2023, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 50 milliards de dollars, confirmant ainsi sa position de leader dans les domaines des bases de données relationnelles, de l’informatique en nuage, de la gestion des données, de l’intelligence artificielle, de la gestion des entreprises et des services financiers, entre autres.

Ce projet devrait non seulement renforcer la position d’Oracle en tant qu’acteur majeur sur le marché mondial de la technologie, mais aussi contribuer au développement économique et technologique du Maroc, en offrant des opportunités d’emploi et en stimulant l’innovation dans le secteur de la technologie.