Bourse de Casablanca. L’essentiel du résumé hebdomadaire

– Le MASI a diminué de 0,61% à 11.898,62 points (pts) et le MASI.20 de 0,65% à 963,86 pts.

– La capitalisation boursière s’est établie à plus de 615 milliards de dirhams (MMDH).

– Les plus fortes baisses ont été accusées par Sanlam Maroc (-7,83% à 1.106 DH), Résidences Dar Saada (-7,01% à 16,45 DH), Rebab company (-6,73% à 78,8 DH), Ib Maroc.com (-5,98% à 25,65 DH) et Strokvis Nord Afrique (-5,11% à 12,06 DH).

– Les meilleures performances ont été réalisées par Med Paper (+5,8% à 26,98 DH), AGMA (+3,06% à 6.699 DH), Maghrebail (+2,78% à 925 DH), Timar (+2,23% à 550 DH) et Afric Industries SA (1,97% à 358,95 DH).

Les échanges dépassent 225 MDH

Le volume global des échanges s’est chiffré à 225,34 millions de dirhams (MDH) durant la semaine du 22 au 25 août courant. Ce volume a été réalisé principalement sur le marché central et dominé par les transactions sur Sodep-Marsa Maroc avec 28,55 MDH, BCP (24,38 MDH) et Label’Vie (22,16 MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 615 milliards de dirhams (MMDH).

Voici par ailleurs les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la semaine du 22 au 25 août :