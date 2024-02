CAN 2023. Le Nigeria en finale au bout du suspense [Vidéo]

Le Nigeria élimine l’Afrique du Sud (1-1, 4-2 aux tirs au but) en demi-finales de la CAN et disputera la finale dimanche, contre le vainqueur de Côte d’Ivoire – RD Congo.

Au terme d’une séance de tirs au but gérée avec brio, à l’image d’un Nwabali déterminant (deux arrêts), le Nigeria disputera dimanche sa huitième finale de Coupe d’Afrique des nations (CAN). Beaucoup de frustration et de regret pour l’Afrique du Sud, qui est passé à côté de sa séance et a eu une balle de match à la 90e minute.

Vainqueur de la CAN à trois reprises (1980, 1994, 2013), le Nigeria jouera sa huitième finale dimanche à Abidjan, au stade Alassane Ouattara d’Ébimpé.