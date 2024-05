Cause palestinienne. Pour Xi Jinping, «la justice ne doit pas s’absenter éternellement» [Discours intégral]

Le Président chinois Xi Jinping a prononcé un discours puissant à la 10e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-arabe à Beijing, soulignant l’importance de la justice et de la coopération internationale. Il a annoncé des initiatives clés pour renforcer les relations sino-arabes et a réaffirmé le soutien de la Chine à la cause palestinienne.

Voici le discours du président chinois en intégralité:

« Votre Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa,

Monsieur le Président Abdel Fattah Al Sissi,

Monsieur le Président Kais Saied,

Monsieur le Président Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan,

Monsieur le Secrétaire général de la Ligue des États arabes Ahmed Aboul Gheit,

Messieurs les Chefs de délégation,

Distingués Invités,

Chers Amis,

C’est un grand plaisir pour moi de participer à la cérémonie d’ouverture de la Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-arabe. Je suis particulièrement heureux à chaque fois que je me retrouve avec des amis arabes. L’amitié qui unit la Chine et le peuple chinois aux pays et aux peuples arabes trouve sa source dans les échanges amicaux le long des anciennes Routes de la Soie, dans la lutte commune pour la libération nationale et dans la coopération gagnant-gagnant pour l’édification de nos pays.

Dans le nouveau siècle, les relations sino-arabes ont atteint une nouvelle hauteur. En décembre 2022, j’ai participé au premier Sommet Chine-États arabes tenu à Riyad, en Arabie saoudite, et ensemble avec mes collègues arabes, nous sommes convenus de déployer tous nos efforts pour construire une communauté d’avenir partagé sino-arabe tournée vers l’ère nouvelle. Satisfaite de la mise en œuvre des acquis du Sommet, la Chine entend travailler avec la partie arabe pour valoriser pleinement le rôle de pilotage stratégique du Sommet et continuer de promouvoir le développement à grandes enjambées des relations sino-arabes. À cette occasion, j’ai le grand plaisir d’annoncer que la Chine organisera en 2026 le deuxième Sommet Chine-États arabes qui posera, j’en suis sûr, un nouveau jalon dans les annales des relations sino-arabes.

Distingués Invités,

Chers Amis,

Le monde d’aujourd’hui traverse des changements inédits qui s’accélèrent. La Chine et les États arabes assument tous la mission du redressement national et de l’accélération du développement du pays que leur confie notre époque. La construction d’une communauté d’avenir partagé sino-arabe incarne notre aspiration commune à inaugurer une ère nouvelle des relations sino-arabes et à tracer des perspectives prometteuses pour notre monde.

La Chine poursuivra la solidarité avec la partie arabe pour que les relations sino-arabes donnent l’exemple dans la préservation de la paix et de la stabilité dans le monde. Dans un monde volatil, le respect mutuel est la voie qui mène à la bonne entente, et l’équité et la justice constituent le fondement de la sécurité durable. Nous entendons travailler avec la partie arabe à respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies, le libre choix des différents peuples ainsi que la réalité léguée par l’histoire, pour explorer des solutions aux dossiers brûlants permettant la préservation de la justice et de l’équité et la réalisation d’une stabilité durable.

La Chine poursuivra l’égalité et le bénéfice partagé avec la partie arabe pour que les relations sino-arabes donnent l’exemple de la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route ». L’esprit de la Route de la Soie a, de génération en génération, guidé la coopération sino-arabe dans son développement pour qu’elle se mette en phase avec le temps et bénéficie largement aux peuples chinois et arabes. Dans un monde interdépendant, nous continuerons d’œuvrer avec la partie arabe pour renforcer la synergie de nos stratégies de développement, consolider sans cesse notre coopération dans les domaines structurants tels que les hydrocarbures, le commerce et les infrastructures, accélérer le développement de nouveaux moteurs de croissance tels que l’intelligence artificielle (IA), l’investissement et le financement, ainsi que les énergies nouvelles, et enfin ouvrir ensemble une voie de l’innovation, du développement vert et de la prospérité.

La Chine poursuivra l’inclusion et l’inspiration mutuelle avec la partie arabe pour que les relations sino-arabes donnent l’exemple de la coexistence harmonieuse entre civilisations différentes. Dans un monde de plus en plus diversifié, plus il y a de dialogue, moins il y a de confrontation ; plus il y a d’inclusion, moins il y a de clivage. La paix, la vérité, l’honnêteté et l’inclusion sont l’aspiration commune des peuples chinois et arabes. Nous entendons travailler avec la partie arabe à favoriser les échanges humains et culturels, à faire rayonner les valeurs communes de l’humanité et à écrire un chapitre exemplaire de l’enrichissement mutuel entre civilisations différentes à cette ère nouvelle.

La Chine poursuivra une coordination étroite avec la partie arabe pour que les relations sino-arabes donnent l’exemple dans l’exploration de la bonne voie de gouvernance mondiale. L’humanité marche irréversiblement vers un avenir partagé. Cependant, les déficits de gouvernance, de confiance, de paix et de développement continuent de se creuser. D’où la nécessité de poursuivre le principe d’amples consultations, de contribution conjointe et de bénéfices partagés pour améliorer sans cesse la gouvernance mondiale. Nous entendons travailler avec la partie arabe à appeler à un monde multipolaire égal et ordonné et à une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive, et à bâtir un modèle de la coopération Sud-Sud sur la gouvernance mondiale.

Distingués Invités,

Chers Amis,

Lors du premier Sommet Chine-États arabes, j’ai lancé huit initiatives majeures pour promouvoir la coopération pragmatique entre les deux parties. Depuis plus d’un an, grâce aux efforts conjugués de part et d’autre, la Chine a signé avec tous les États arabes des documents de coopération dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », la R&D et le transfert de technologies ont enregistré de nouveaux progrès, la coopération économique, commerciale et énergétique a atteint une nouvelle hauteur, les projets phares emblématiques et les projets petits et beaux au bénéfice de la population ont avancé en parallèle, la coopération s’est approfondie et s’est consolidée dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l’innovation verte et de la santé, et les plateformes de coopération sur les échanges humains et culturels ont connu un développement de qualité. Les premiers résultats sont donc importants dans la mise en œuvre des huit initiatives majeures. La Chine travaillera avec la partie arabe, sur la base de ces acquis, pour bâtir cinq architectures de coopération, en vue d’accélérer la construction d’une communauté d’avenir partagé sino-arabe.

Premièrement, une architecture plus dynamique pour l’innovation. Nous construirons en partenariat avec la partie arabe dix laboratoires conjoints notamment dans les domaines de la vie et de la santé, de l’IA, du développement vert et bas carbone, de l’agriculture moderne et de l’information spatiale. Nous entendons renforcer la coopération sino-arabe sur l’IA pour la mettre au service de l’économie réelle et contribuer à l’établissement d’un système de gouvernance mondiale de l’IA basé sur un large consensus. Nous sommes prêts à construire avec la partie arabe un centre conjoint d’observation des débris spatiaux et un centre d’application, de coopération et de développement du système Beidou, et à renforcer la coopération sur le vol spatial habité et les avions de ligne.

Deuxièmement, une architecture plus élargie pour l’investissement et la coopération financière. Nous entendons travailler avec la partie arabe à créer un forum sur la coopération industrielle et d’investissement, à poursuivre l’élargissement de l’Association interbancaire sino-arabe, et à accélérer la mise en œuvre des projets de coopération dans le cadre du Prêt spécial en soutien à l’industrialisation au Moyen-Orient et du Prêt spécial pour la coopération financière sino-arabe. Nous soutenons le renforcement de la coopération entre les institutions financières chinoises et arabes, accueillons favorablement l’émission des obligations Panda en Chine par les États arabes et l’adhésion des institutions bancaires arabes au système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS), et entendons approfondir les échanges et la coopération avec la partie arabe sur la monnaie numérique de banque centrale.

Troisièmement, une architecture plus multidimensionnelle pour la coopération énergétique. La Chine travaillera à renforcer davantage la coopération stratégique avec la partie arabe sur le pétrole et le gaz et à assurer ensemble la sécurité de l’approvisionnement et du marché, et entend développer conjointement avec elle la R&D des technologies et la production d’équipements dans le domaine des énergies nouvelles. La Chine soutiendra la participation de ses entreprises énergétiques et institutions financières aux projets d’énergies renouvelables d’une capacité installée totale de plus de 3 000 mégawatts dans des pays arabes.

Quatrièmement, une architecture plus équilibrée pour les échanges économiques et commerciaux mutuellement bénéfiques. La Chine continuera de promouvoir activement la mise en œuvre des projets de coopération pour le développement d’un montant de trois milliards de yuans RMB, et entend accélérer avec la partie arabe les négociations sur les accords de libre-échange bilatéraux et régionaux, et favoriser l’édification du mécanisme de dialogue sur la coopération en matière d’e-commerce. La Chine sera heureuse de voir la partie arabe participer activement à l’Expostion internationale d’Importation de la Chine, et entend accroître l’importation des produits non énergétiques, et notamment des produits agroalimentaires, en provenance des pays arabes.

Cinquièmement, une architecture plus vaste pour les échanges humains et culturels. Ensemble avec la partie arabe, la Chine entend mettre en place le Centre sino-arabe de l’Initiative pour la civilisation mondiale, accroître l’ampleur et l’influence du Centre de recherche sino-arabe sur la réforme et le développement, et accélérer la construction des plateformes telles que l’alliance des think tanks, le forum des jeunes chinois et arabes sur le développement, l’alliance des universités et le centre de recherche sur la coopération culturelle et touristique. Elle invitera chaque année 200 dirigeants de partis politiques arabes en Chine, et œuvrera avec la partie arabe à réaliser dans les cinq ans à venir 10 millions de visites touristiques dans les deux sens.

Distingués Invités,

Chers Amis,

Le Moyen-Orient est une terre prometteuse pour le développement. Mais sur cette terre, des conflits continuent de faire rage. Depuis octobre dernier, le conflit palestino-israélien a connu une escalade brutale, causant des souffrances profondes aux populations locales. La guerre ne doit pas durer à l’infini, la justice ne doit pas s’absenter éternellement, et surtout la solution à deux États ne doit pas être arbitrairement remise en cause. La Chine soutient fermement la création d’un État palestinien indépendant et pleinement souverain sur la base des frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est comme capitale. Elle appuie l’adhésion de la Palestine à l’ONU comme membre de plein droit et soutient l’organisation d’une conférence internationale de paix d’une plus grande ampleur, d’une plus grande autorité et plus substantielle. En plus d’une aide humanitaire d’urgence de 100 millions de yuans RMB, la Chine fournira une aide supplémentaire de 500 millions de yuans RMB pour soutenir l’apaisement de la crise humanitaire et la reconstruction post-conflit à Gaza. Elle fera un don de trois millions de dollars américains à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) pour le soutenir dans la fourniture d’aide humanitaire d’urgence à Gaza.

Comme dit un adage arabe : « Les amis sont le soleil dans la vie ». Nous continuerons de travailler avec nos amis arabes à faire rayonner l’esprit d’amitié sino-arabe et à bâtir en commun un meilleur avenir pour que le soleil éblouisse sur le chemin de la construction d’une communauté d’avenir partagé sino-arabe.

Je vous remercie. »