Eau potable. Une réforme des associations chargées de la distribution en milieu rural dans le pipe

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau travaille actuellement sur la préparation d’une loi organisant les associations chargées de la distribution de l’eau potable en milieu rural.

Selon le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, ledit texte sera promulgué, à l’instar de la loi sur les coopératives et les associations agricoles. Lors de son intervention à la Chambre des représentants le 9 janvier, il a aussi indiqué que 1.206 conventions, dont la majorité concerne les régions de Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa, ont été signées entre ces associations et l’Office national de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE), qui assurera la formation et l’appui technique ainsi que le suivi nécessaire en vue de permettre à ces associations de jouer pleinement leur rôle.