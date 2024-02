Football : La Guinée fait appel à l’expertise marocaine pour réhabiliter son principal stade [Vidéo]

Une délégation de la Fédération marocaine de football s’est récemment rendue à Conakry. L’objectif ? Réhabiliter la pelouse du stade de la capitale guinéenne.

Alors que les matchs qualificatifs pour la CAN 2025 et la Coupe du monde 2026 démarreront dans quelques mois, la Guinée n’a toujours pas de stade homologué par la CAF pour accueillir des matchs officiels. Le Sily national avait d’ailleurs dû accueillir ses rencontres qualificatives pour le mondial 2022 au Maroc.

Lire aussi | Fouzi Lekjaâ reconduit Regragui à la tête de la sélection

Pour remédier à cette problématique, des officiels de la Fédération royale marocaine de football se sont rendus dans la capitale guinéenne pour rencontrer les dirigeants de la Fédération guinéenne de football et ainsi leur proposer l’expertise marocaine pour les aider à réhabiliter le principal stade de Conakry, le stade Lansana Conté, et notamment changer sa pelouse qui se trouve actuellement particulièrement dégradée.

Visite de terrain

“En marge de la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, le président de notre fédération Fouzi Lekjaa a rencontré le président de la Féguifoot, et ils ont convenu de renouveler l’accord de partenariat entre les deux fédérations. Aujourd’hui nous sommes venus apporter notre expertise technique au niveau de la pelouse du Stade Général Lansana Conte », a déclaré, dans une vidéo partagée par la fédé guinéenne, le conseiller de Fouzi Lekjaâ, Omar Khyari.

Lire aussi | S.M. le Roi a nommé Fouzi Lekjaâ président du Comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030

« Dans le cadre du partenariat (…) il y a un aspect sur l’infrastructure. Je suis venu aujourd’hui avec un ingénieur de l’Agence nationale de l’équipement public marocain, spécialiste des pelouses, qui est venu faire une visite de terrain, récupérer un maximum d’informations et de plans pour pouvoir proposer à la Féguifoot une assistance et une expertise technique pour pouvoir changer la pelouse du stade général Lansana Conté et permettre à la Féguifoot de pouvoir accueillir sur son sol des matches qualificatifs à la CAN (2025) et à la Coupe du monde (2026)”, a ajouté le responsable.