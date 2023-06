Formation. Royal Air Maroc recrute 96 élèves pilotes de ligne

La compagnie aérienne nationale veut renforcer ses effectifs et plus précisément son personnel naviguant. Royal Air Maroc, via sa filiale Atlas Multiservices, vient en effet de lancer un avis de recrutement pour sélectionner 96 candidats destinés à intégrer la formation d’élèves pilotes de ligne afin d’exercer en qualité d’officier pilote de ligne au sein de sa flotte. Les détails.

« Si vous avez le sens du service et le goût pour le contact et le relationnel. Si vous êtes rigoureux et dynamique. Si vous avez une bonne capacité d’adaptation et de travail en équipe. Nous vous offrons : une formation multidisciplinaire et certifiante, une rémunération très attractive, une large gamme de couvertures et d’avantages sociaux, et une possibilité d’évolution de carrière dans un métier épanouissant ». C’est en ces termes que la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc a invité via un avis de recrutement les candidats à postuler pour intégrer la formation d’élèves pilotes de ligne afin d’exercer en qualité d’officier pilote de ligne au sein de sa flotte. C’est Atlas Multiservices, dont la principale activité est l’intermédiation en matière de recrutement et d’embauche du personnel pour le compte de sa maison-mère Royal Air Maroc, qui pilote cette opération de recrutement.