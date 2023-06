Flotte de commerce maritime. Le français CMA CGM devient porte-drapeau de Dakhla

Le drapeau marocain sur un bateau porte-conteneurs estampillé « CMA CGM Dakhla » sillonne les mers du globe depuis quelques jours. En effet, depuis le 6 juin, le pavillon national s’est enrichi de ce navire qui transporte des conteneurs. Baptisé CMA CGM Dakhla par le troisième armateur mondial de transport maritime en conteneurs et premier français, ce porte-conteneurs a été construit en Allemagne en 2008 et portait le nom de « Stefan Sibum » avant d’être racheté par CMA CGM en 2021 pour un montant de 30 millions d’euros.

Sous son nouveau nom « CMA CGM Dakhla, il touche pour la première fois le port de Casablanca hier samedi 23 juin. Sa capacité de charge est de 1 036 boîtes standards (evp) dont 280 reefers (frigorifiques), tirant d’eau 7,5 mètres, longueur 152 mètres, largeur 23,4 mètres ; vitesse 18,5 nœuds. Ce bâtiment remplace ainsi le porte-conteneurs OUED ZIZ (Comanav) en service depuis 1998 et radié des listes le 22 mai dernier. « Ce navire a la taille optimale (capacité/tirant d’eau) pour couvrir l’ensemble de la méditerranée orientale, contribuant par là-même au rayonnement maritime de Dakhla, ville phare de la civilisation marocaine. De plus, l’entrée de ce navire sous pavillon Maroc ouvre la voie à la nécessaire reconstitution d’une flotte stratégique englobant la sécurité des approvisionnements énergétiques et alimentaires du pays », explique Cherfaoui Najib, expert portuaire et maritime.

Au-delà de la charge symbolique avec le drapeau marocain sillonnant les mers, le choix de cette ville n’est pas fortuit, celle-ci dispose d’infrastructures portuaires importantes à vocation de pêche et de commerce, composées d’un ancien et d’un nouveau port, situés tous les deux dans la baie de Dakhla. Il y a surtout le nouveau port, dit Dakhla Atlantique, mégaprojet stratégique d’un coût de 12,5 milliards de DH et dont les travaux avancent à un bon rythme. Il faut dire que le positionnement du troisième armateur mondial de transport maritime en conteneurs et premier français sur Dakhla, ne date pas d’aujourd’hui. En septembre 2019, il a renforcé son service Morocco Shuttle avec l’addition d’une escale à Dakhla et l’entrée en service du CMA CGM Agadir, troisième navire du Groupe battant pavillon marocain. Depuis, à travers la mise en service de cette ligne, CMA CGM accompagne le développement de l’économie des provinces du Sud, notamment en facilitant les exportations halieutiques et agricoles.

Une nouvelle ligne qui n’est pas appréciée d’ailleurs en Espagne. La Coordination espagnole des organisations d’agriculteurs et d’éleveurs (COAG) estime qu’elle porte préjudice aux productions agricoles espagnoles. Selon elle, cette ligne qui relie Agadir, Casablanca, Tanger et Algésiras permet au Maroc d’inonder le marché européen des provinces du Sud et a conduit à une hausse des exportations des provinces du Sud installant ainsi une concurrence accrue entre les produits agricoles du Maroc et ceux de l’Espagne qui sont destinés aux mêmes marchés.

Pour rappel, il y a près d’un demi-siècle (1975), la marine marchande du Maroc fait une entrée brillante dans l’ère de la conteneurisation par l’inscription simultanée de trois porte conteneurs : OUARZAZATE, OUEZZANE et OUIRGANE, achetés flambant neufs par la Comanav. De 1975 à 2023, on dénombre exactement un nombre global de 40 navires porte-conteneurs, totalisant 31 341 evp. En 2023, la flotte de commerce compte 18 unités : 6 ferries, 6 tankers et 6 porte-conteneurs avec une capacité moyenne de 900 evp.