Souveraineté industrielle et sanitaire : Télémédecine, IA, connectivité, des innovations « made in Morocco »

Mettre en lumière le rôle crucial de l’industrie innovante dans la promotion de la souveraineté sanitaire au Maroc et de présenter de nouvelles innovations qui feront du pays une référence en matière de technologies de la santé, tel est l’objectif de cette rencontre. Cet événement s’inscrit dans la continuité des réformes en cours dans le secteur de la santé, initiées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à généraliser la protection sociale et la couverture sanitaire universelle. La digitalisation accrue des services de santé est l’un des piliers de cette réforme ambitieuse. La rencontre a également été l’occasion de mettre en avant les projets de développement industriel lancés par le ministère de l’Industrie et du Commerce, conformément aux Hautes Directives Royales, afin de promouvoir la souveraineté industrielle du Maroc.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a présidé une rencontre de haut niveau intitulée « Une nouvelle ère industrielle portée vers et par la notion de souveraineté industrielle et sanitaire ». L’événement a été organisé en fin de la semaine écoulée par le groupe ABA Technology à travers Mediot, sa filiale spécialisée dans la santé connectée et avancée.

Lire aussi | Gi3 et BKenergy ouvrent de nouvelles perspectives

Le groupe ABA Technology et sa filiale Mediot ont présenté lors de cette rencontre trois innovations majeures, toutes sous le label « Invented & Made-in Morocco ». Ces innovations visent à renforcer la position du Maroc en tant que leader continental dans le domaine des dispositifs médicaux et pharmaceutiques en encourageant la recherche, le développement et l’innovation dans l’industrie de la santé.

Parmi les innovations présentées figurent la mallette de télémédecine, qui répond aux besoins de la médecine d’urgence et de proximité offrant une solution aux inégalités territoriales d’accès aux services de santé. La plateforme d’intelligence artificielle (IA) a également été mise en avant, proposant des solutions de télémédecine visant à favoriser la médecine préventive, la réponse médicale urgente et le renforcement des compétences médicales. Enfin, la connectivité des équipements médicaux a été présentée, un dispositif de nouvelle génération permettant une inter-connectivité avancée entre divers dispositifs médicaux et systèmes d’information sanitaires, y compris les systèmes d’information hospitaliers. Cette connectivité facilite la collecte fiable et exhaustive des données de santé des patients ainsi que des données de maintenance des équipements médicaux.

Lire aussi | Intelligence artificielle : silence assourdissant au Maroc

Ce rassemblement de haut niveau a permis de mettre en évidence l’engagement du Maroc envers la souveraineté industrielle et sanitaire, ainsi que son ambition de devenir un leader régional dans le domaine de la santé connectée et des technologies médicales. Les innovations présentées ouvrent de nouvelles perspectives pour l’amélioration des soins de santé et la promotion de la souveraineté sanitaire du pays.