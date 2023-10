La punaise de lit : Le système de vigilance sanitaire activé

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a annoncé, mardi, l’activation du système de vigilance sanitaire pour prévenir toute éventuelle introduction de la punaise de lit sur le territoire national.

« En réaction aux informations faisant état de la propagation de la punaise de lit dans un pays européen et afin de prévenir toute infiltration de cet insecte sur le territoire national, le ministère de la Santé et de la protection sociale, en coordination avec les différentes autorités publiques concernées par la surveillance sanitaire aux frontières, annonce l’activation du système de vigilance sanitaire et de surveillance proactive contre toute intrusion et propagation de cet insecte », indique un communiqué du ministère