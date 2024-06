La réponse pleine d’élégance du sélectionneur anglais à une question sur Regragui [Vidéo]

Le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, Gareth Southgate, a fait preuve de classe en répondant à une question inattendue sur son homologue marocain, Walid Regragui, lors d’une conférence de presse précédant le match de l’Euro contre le Danemark.

Mercredi, lors de la conférence de presse avant le match contre le Danemark, Gareth Southgate a été surpris par une question d’un journaliste marocain concernant le sélectionneur national du Maroc, Walid Regragui. Le journaliste a demandé : “Comme on le sait, on a terminé quatrième de la dernière Coupe du monde au Qatar. On a de jeunes joueurs comme l’Angleterre. Avez-vous un conseil à donner à notre sélectionneur national ?”

Lire aussi | Les Lions de l’Atlas gagnent une place au classement FIFA

D’abord interloqué par la question, Southgate a rapidement trouvé une réponse à la fois humble et ironique. “Vous étiez en demi-finale, n’est-ce pas ? Pas nous. Alors, comment puis-je donner un conseil à votre entraîneur ?”, a-t-il rétorqué en retour, provoquant l’hilarité générale dans la salle. Cette réponse, tout en reconnaissant la performance marocaine, a démontré l’humilité et l’esprit sportif de Southgate, qui n’a pas cherché à se positionner en donneur de leçons.

La question lunaire d’Omar Chraibi, journaliste marocain, posée à Gareth Southgate :



« On est allé en demi-finale de la CDM et on a des joueurs du même niveau que l’Angleterre. Vous avez des conseils pour Regragui ? »



On joue l’#EURO2024. 🤨pic.twitter.com/FJrRpqaSvl — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 19, 2024

Sur les réseaux sociaux, la question du journaliste a suscité des réactions variées. Beaucoup ont critiqué la pertinence de poser une question sur le Maroc en plein Euro, et certains ont même demandé le retrait de l’accréditation du journaliste. Cependant, la réponse de Southgate a été largement saluée pour sa finesse et son élégance, certains internautes estimant qu’il avait parfaitement géré une situation potentiellement délicate.