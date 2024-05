Le Club Med et la SMIT s’allient pour révéler les joyaux cachés du Maroc rural

Un partenariat stratégique a été signé, jeudi 16 mai à Marrakech, entre la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et le Club Med.

Cet accord, conclu par Imad Barrakad, Directeur Général de la SMIT, et Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, vise à promouvoir le tourisme rural marocain.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la nouvelle feuille de route du tourisme 2023-2026, notamment dans la filière « Patrimoine Immatériel ». L’objectif principal est de dynamiser le tourisme rural en mettant en avant le riche patrimoine matériel et immatériel des villages marocains.

Durant une première phase de 2024 à 2026, quatre villages ruraux seront sélectionnés pour bénéficier de cette initiative. Cette mise en valeur touristique vise à rendre le tourisme rural plus inclusif, en encourageant la participation des communautés locales et en valorisant les productions locales. De plus, il s’agit de positionner les villages ruraux marocains sur la scène touristique internationale.

Henri Giscard d’Estaing, PDG du Club Med, a souligné que ce partenariat a pour ambition de créer des opportunités économiques tout en préservant et célébrant le patrimoine culturel unique de ces villages. De son côté, Imad Barrakad, DG de la SMIT, a précisé que leur soutien se traduira par diverses actions visant à développer une offre touristique authentique et respectueuse de l’environnement, en valorisant les atouts naturels et culturels des villages concernés.