Tanger et Marrakech dans le top 3 des destinations familiales tendance de cet été, selon Booking

Alors que les vacances estivales approchent à grands pas, les familles du monde entier planifient leurs escapades estivales. Selon les données récemment publiées par Booking.com, deux villes marocaines, Tanger et Marrakech, figurent parmi les trois principales destinations familiales tendance de cet été.

Avec une augmentation des recherches d’hébergements par les familles de 8% par rapport à l’année dernière, et une augmentation des recherches de vols à l’échelle mondiale de 21%, il est clair que l’intérêt pour les voyages en famille est à son comble cette saison, avance le site de réservation en ligne d’hébergements touristiques Booking.

Selon la même source, 62% des familles, passer du temps de qualité ensemble est la principale motivation de leurs voyages cet été, suivi par le besoin de se relaxer correctement (58%) et la découverte de nouveaux endroits (48%).

Ces motivations correspondent parfaitement aux destinations les plus prisées de cet été, notamment Tanger et Marrakech, où les visiteurs peuvent profiter de plages pittoresques, d’une cuisine locale exquise et d’opportunités d’immersion culturelle inoubliables.

Voici le top 9, selon Booking.com, des principales destinations familiales tendance pour l’été 2024: