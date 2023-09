Maroc. Le temps ce dimanche 3 septembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 03 septembre 2023 :



– Temps souvent nuageux avec pluies et orages sur le Nord-Ouest la matinée.

– Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies par moments et par endroits sur le Rif occidental, le tangérois, l’ouest de la Méditerranée, le Saïss, les Haut et Moyen-Atlas et les plateaux de phosphates et d’Oulmès et localement sur les plaines centre.