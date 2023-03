Maroc. Prévisions météorologiques pour ce jeudi 23 mars 2023

– Temps assez chaud dans le Centre, le Sud, le Sud-Est et localement dans le nord de l’Oriental et les plaines Nord.

– Pluies accompagnées d’orages sur le Sud des provinces Sahariennes.

– Passages nuageux assez denses sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants Est, le Sud de l’Oriental et le Nord des provinces Sud.

– Formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines atlantiques, les côtes Sud et la rive méditerranéenne.

– Chasse-poussières ou chasse-sables sur le Sud du pays.

– Rafales de vent assez fortes sur les régions Centre et Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 01/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, 15/22°C sur le Souss et les provinces Sud et de 09/15°C partout ailleurs.

– Températures journalières en légère baisse sur le Sud et en hausse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues pour aujojurd’hjui :